【陰影惹禍】因童年陰影20年來不喝水只喝飲料　男子1日小便1次兩度患「尿路結石」

▲ 奇男子20年不喝水只喝飲料，1日小便1次兩度患「尿路結石」。

不少人不喜歡喝水，甚至選擇以果汁、可樂代替，長久下來隨時會引發健康危機。韓國一名男子20年來從沒喝過水，平時只喝飲料，結果健康出現問題，尿道兩度生結石，至於他堅持不喝水的原因，原來與童年陰影有關。

韓國節目《大國民Talk Show-你好》收到一名觀眾求助，指他的朋友20年來從未喝過清水，生病要吃藥時，亦會以可樂等飲料代替水，即使家人、朋友無數次勸諭，甚至對他說「這樣你很快就死了」，他亦毫不在意「死就死吧！」。

節目組邀請這位朋友現身說法，30歲的金東賢（音譯）透露，他自9歲起就不喝水，原來當年他到鄉下的嫲嫲家中，喝了地下水，覺得味道又腥又臭，頓時就吐了出來，自此就留下陰影，再也不願意喝水，就連冰塊也無法接受。

▲ 長期以飲料代水，他的體重上升的30kg。（節目截圖）

長年不喝水亦為他帶來健康問題，他表示自己一天只小便1次，亦有便秘情況，2013年更被診斷有尿道結石，當時醫生警告他「如果不喝水就會復發」，但他仍不以為意，結果數年後果然再次復發，醫生再次勸諭時，他竟反問「喝啤酒可以嗎？」。而長期以飲料代水，亦令他的體重上升了30kg，又出現過胃潰瘍的情況。

節目為了讓他克服對喝水的恐懼，準備了3杯飲品，究竟他能否突破心理關口呢？點擊下圖看他飲水後反應：

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責任編輯：羅嘉欣