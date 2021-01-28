【奢華品牌】Dior全新Caro系列延續爆款經典　牛年限定別注版寓意春到人間

▲ 全新的Dior Caro手袋有兩種尺寸可供選擇，當中以這個黑色真皮版配金色金屬鏈帶的設計最是經典。（$36,000/圖片品牌提供）

疫情下，高級時裝品牌的時裝展紛紛變成線上直播，所以有人認為未來時裝體系會來個大改變，甚至將時裝展徹底取消，惟獨是一些歷史悠久的Couture House，例如Dior，縱使大圍環境風急浪大，但仍然堅持時裝展的重要性，皆因品牌們知道時裝展才是宣傳旗下「袋」表作的最有效渠道。

全新Dior Caro

不認不認還須認，環顧今天高級時裝市場，不少時裝品牌之所以能夠成為跨國企業，一個稱為「爆款」的手袋絕不可少，看看CHANEL和Hermes等，莫不是以此打下品牌根基，更厲害的是以上這些品牌的爆款手袋更不單只是一款。

就以被行內人形容為LVMH CEO Bernard Arnault「親生仔」的Dior為例，時為1984 年，Bernard Arnault還未正式建立起LVMH時裝王國，當時的他說服了法國政府讓他接管快要破產的Boussac紡織公司，而當時Boussac的門下就有Christian Dior，成功收購下，他在5年內將該公司餘下的資產盡數出售，惟獨保留了Dior。

所以有人說Bernard對Dior情有獨鍾，鍾愛程度遠遠超過旗下任何一個時裝品牌。

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自2016年女裝創作總監Maria Grazia Chiuri上任後，雖然曾經有過不少死硬派人士，說意大利女子竟然會當上法國殿堂時裝品牌的主子，但她的而且確為Dior帶來一個又一個叫女士為之追捧的手袋，遠的不說，Dior Book Tote不就是近年不少女士們一人手持一個的大熱IT Bag嗎？

而且還未計她將原出自John Galliano手筆的Saddle Bag來個改頭換面的全新版本，可見她對手袋這個範疇真有一手。而隨著以上的手袋成了每季都會推出不同版本的新經典後，一個全新的手袋亦在今年初面世。

這個名為Dior Caro的手袋，袋身沿用了品牌經典Cannage藤格紋車線，再配上CD商標金屬鏈帶，手袋上當然亦少不得大型金屬CD商標以作互相呼應。袋身除了有真皮選擇外，更有長毛羊皮和denim版本，不走語不驚人死不休的古怪外型，擺明車馬直指經典路線，可說是與品牌另一個經典Lady Dior手袋有著異曲同工的地方。

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賀年特別版

作為今年中國傳統農曆新年的別注版，創作總監沒有一如其他時裝品牌一樣硬銷地將「牛」放在設計上，避免了農曆新年過後使用時的尷尬感，反而用上名為「DIOR HIBISCUS」的花卉圖案，以大紅花和麥穗圖案滿布於Dior Book Tote或Lady Dior等手袋表面，以田園氣息寓意春到人間，比用上一頭牛來賀年更是高招。

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記者：何偉雄