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【水箱腐屍】全家不明腹瀉嘔吐4年求醫無果　檢查水箱驚見疑似嚴重腐爛老鼠屍骸骨

食用安全 13:08 2021/01/28

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

全家不明腹瀉嘔吐4年求醫無果，檢查水箱驚見疑似嚴重腐爛老鼠屍。

全家不明腹瀉嘔吐4年，背後原因居然是水箱有問題！英國一名37歲媽媽Serene Dixon自2017年便帶著3個孩子搬到公屋，但去過4年一直腹瀉、嘔吐，求醫也找不到病因。直至近日請水管工檢查水箱，才發現水箱中飄著疑似老鼠屍，且已經嚴重腐爛。

《鏡報》報道，Serene Dixon與3名年幼子女於2017年哈默史密斯及富咸議會（Hammersmith and Fulham Council）管轄的一所住宅，但入住後全家就持續腹瀉和嘔吐，求醫無果。

直至近日，因為家中廁所出現問題，所以她請來水管工檢查。結果水管工在閣樓水箱中見到恐怖一幕：

他告訴我要看一看水箱，然後我就聽到尖叫聲。他大叫非常噁心、非常噁心！

由於Serene Dixon不良於行，所以交由水管工拍攝水箱畫面。

    點擊圖片放大
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從相片可見，有一隻已經腐爛至難以辨認的動物屍體，疑似是老鼠或松鼠。屍體已經嚴重腐爛，甚至隱約見到骸骨。

我不知道可以說什麼，這隻動物已經在水中分解，牠沒有臉且全身扭曲，一想到牠我就感到不舒服。

Serene Dixon表示，以前經常見到、聽到老鼠、松鼠或雀鳥在閣樓出沒，並早於2018年作出投訴。另外，家中牆身有裂縫，老鼠可從中爬入廚房。更重要的是，水塔沒有設置蓋子，動物可以爬進水箱。

她懷疑水中腐屍就是造成全家不明生病的原因，兒子一直腹瀉，女兒總是在睡前嘔吐，她自己也有腸道問題，做過6次檢查也找不到病因，只能一直食重劑量止痛藥。

雖未能證實水箱腐屍與一家腹瀉嘔吐有關，但議會已道歉並指會進行維修工作，期間會安排這家人搬到另一處暫住。

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責任編輯：羅嘉欣

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