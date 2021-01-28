【腸胃問題】本港炎症性腸病新症10年增30倍　中大研究指食物添加劑為致病原因

▲ 中大一項研究發現，攝取乳化劑、代糖、食用色素等食物添加劑，可誘發炎症性腸病。（陳靜儀攝）

炎症性腸病是目前無法完全根治的疾病，目前全港約有7,000名炎症性腸病患者。中大一項研究發現，攝取乳化劑、代糖、食用色素等食物添加劑，會促腸道惡菌增多，同時抑制益菌生長，破壞腸道菌群平衡，誘發炎症性腸病，令免疫系統異常，隨時變成癌症，建議市民根據食安中心指引進食限量的添加劑。

炎症性腸病一般分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎，當中以克隆氏症較多人感染。患者常見於年幼或青少年時期發病，引致消化道發炎及潰爛，症狀包括腹瀉、腹痛、大便帶血和黏液，症狀會伴隨一生，患者需要長期服藥，嚴重者更需要接受腸道手術。

中大醫學院研究人員於2017年開展一項名為「ENIGMA研究」的項目，在已知患者腸道的益菌數量和多樣性較少的情況底下，研究團隊發現腸道微生態失衡是引發炎症性腸病的重要因素之一，克隆氏症患者年幼時較一般人更常進食過量加工食品，或因此引致患病，患者如近期攝入較多的食物添加劑，亦有機會導致腸道微生態失衡，引致腸道持續發炎。

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中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃秀娟表示，全球炎症性腸病的發病率急劇增加，香港的情況更令人憂慮。根據2010年的數據，本港新增病例比2000年增加30倍，相信未來新症會不斷增加。

她又指，除食物添加劑外，同時發現了一種與克隆氏症有密切關連的奇異變形桿菌，這種細菌可引致患者腸道微生態失衡，侵害患者腸道，並出現免疫異常，引起腸道發炎。她預期上述發現可為調整腸道菌群作預防和治療克隆氏症帶來啟示。

她呼籲市民不要忽視腸道健康，輕看腹瀉、腹痛、大便帶血等徵狀，延誤求醫隨時有機會患上慢性病克隆氏症：

很多時候市民以為自己只是患腸胃炎便不求醫，往往到發現時已變為慢性病，需要長期服藥，部分患者更需要接受手術。

她指出，普通的腸胃炎一般一至兩周已痊癒，若二至三星期仍有肚瀉、大便出血等病徵，便有機會患上克隆氏症。她補充，在黃金治療期6個月內發現並接受診治，有7成病人的病情都會好轉。

中大內科及藥物治療學系助理教授麥詠欣表示，研究結果將透過「GIVES-21」項目，與加拿大卡爾加里大學及29個新興工業國家分享，項目目的透過建立流行病學數據庫，了解21世紀全球各地炎症性腸病流行病學的最新情況，以找出其致病的環境風險因素。

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記者：陳麗娜