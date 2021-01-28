【壓力爆煲】高中生疑樓上孩子玩彈珠搬枱 　貼大字報勸阻反被網民指冤枉鄰居

▲ 台灣有高中生呻樓上發出噪音阻礙學習，網民為鄰居平反，拆解聲音來源的真相。

學生課業壓力大，在疫情下，許多學生都會選擇留家溫習，可是如果遇到嘈音，確實會難以專心。台灣一名高中生就大呻樓上夜晚發出嘈音，阻礙他學習，忍無可忍下寫大字報，貼在鄰居門外，有關圖片被其他人拍下放上網絡討論，有的感同身受，有的為鄰居平反，拆解嘈音來源的真相。

高中生在家溫習被聲音騷擾

近日在facebook群組「爆怨2公社」，有網民發帖表示發現了一張大字報貼在鄰居的鐵閘外，是於26日（周二）張貼，展示「一個高中生無奈的抱怨，忍無可忍」，內容表示聽到很多聲音發出，阻礙他學習，希望好好留意。大字報「溫馨提示」內容如下︰

我是您樓下的鄰居，請您提醒家中小朋友不要在晚上亂跑跳，也請不要時常移動桌椅。

▲ 一名高中生向鄰居投訴。（圖片︰爆怨2公社）

呻學習壓力大

內文及後更多篇幅提到學生自己的狀況，反映他的學習壓力很大，提及「讀書讀到一半就被移動的聲音嚇到」，他大呻已經提了很多次，可是突如其來聲音依然不時出現，他再動之以情表示，希望鄰居體諒高中生的他課業壓力有點大，需要安靜環境讀書。

除了跑步及移家俬的聲音外，他亦聽到彈珠聲，矛頭又是指向鄰居的小朋友發出來。

請你們家小孩早點睡覺，拜託我在半夜寫功課還是會聽到彈珠掉下來的聲音。

最後該高中生懇求鄰居，不要那麼頻繁的移動桌椅製造聲音，有禮貌地表示「謝謝配合」，用字展示他有禮，而且字體工整齊。可是在字裏行間感受到他壓力很大、很迫切。

網民為鄰居平反

有網民分享類似的經歷，感同身受，替該學生感到煩擾。更多網民化身神探拆解聲音來源的真相，令大家上了一課，長知識了。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

水錘效應與熱脹冷縮

樓上鄰居總是在夜間移動家具、用力走路、發出彈珠聲，當中部分原因就是網民提及的「水錘效應」，如果水龍頭突然開關，會導致水管內水壓驟然變動，當該作用力夠大時，水管會震動而傳到建築物牆身，震動聲會化成聽起頗有規律的聲音，似彈珠落地聲。此外，老舊房屋結構或因熱脹冷縮所造成的聲音，聽起來像拖桌子聲、彈珠聲等。

同場加映︰陪子女做功課好勞氣 社工爸爸：請先把做功課責任交回子女

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳