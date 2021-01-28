【疫下失業】餐廳經理疫下失業1年搬至劏房　減薪見工30次不果仍信「人定勝天」

▲ 前餐廳經理Terry指自己失業近1年，期間見工30次仍無法找到工作。

疫情令飲食界重創，不少餐廳相繼結業，員工被裁。港台節目《鏗鏘集》早前訪問前餐廳經理Terry，他指自己因餐廳倒閉失業近1年，期間見工30次仍無法找到工作，為節省開支將媽媽送回內地由親友照顧，自己搬至劏房單人床位居住。

見工30次不果

Terry今年37歲，從事飲食業已近20年。自去年2月，他原本任職經理的日式餐廳突然結業，至今無法找到長工，搵工求職變成他日常生活。他指2003年沙士爆發時，情況也沒有那麼差，當時他跨區到不同分店工作，最後順利升職做主任。可是在今次疫情下，莫講見工獲聘，連找到薪酬合理的職位都有難度。

失業近一年，Terry應徵30多次，連樓面侍應職位都不放過，人工也願意由原來的2萬多元下降至1萬多元，仍然「一工難求」。昔日自己任職經理負責面試，到今天變成求職者，Terry自言部分僱主態度令人感難受，

聽過有人話已經請夠人，叫我唔使再嚟見，叫我『過主』。咁多年嚟我自己都未講過呢句說話，點解今日會聽到呢？

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

為節省開支送母親回內地

Terry原與母親居住在月租7000元的劏房，為了節省開支，他將媽媽送回內地由親友照顧，自己搬至劏房單人床位居住。

面對逆境，Terry對未來仍有盼望，坦言疫情總有一日會過，生活總可得到改善，

人定勝天，始終都一定會跨過（疫情）。

完整節目請看：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳