【網絡起底】去年接逾千「起底」個案近四成涉警員及其家屬　私隱公署設立「反起底熱線」

▲ 私隱公署今日起設立熱線處理有關「起底」的查詢或投訴（曾卓鋒攝）

近年網絡盛行，網絡上出現大量「起底」事件，私隱公署去年處理逾千「起底」過案。私隱專員鍾麗玲表示，個人資料被武器化，強調「起底」對受害人的影響及持久。私隱公署今日起設立熱線處理有關「起底」的查詢或投訴。

私隱專員鍾麗玲表示，私隱公署於 2020 年共處理1,198 宗有關「起底」的個案，其中的1,036宗為 2020年接獲投訴或主動發現的個案。受影響人士有近4成為警員及其家屬，3成為表態支持政府及警察的市民；約2成人為因社會事件被「起底」的市民。就「起底」個案處理，自2019年6月至去年12月，私隱公署共253次去信18信網上平台，另1,461宗轉介警方及57宗轉介律政司。

鍾麗玲指，雖然比2019年的4,370宗大幅減少 76%，但看到近年有將個人武器化的趨勢，強調「起底」對當事人及家屬所造成的心理傷害不容忽視，其禍害令人痛心，不但不道德，亦可以帶來嚴重的法律後果。她續指，除了對網上平台持續進行檢視並繼續主動作出網上巡査及跟進外，私隱公署亦於今日（28日）開始設立熱線(3423 6666)處理有關「起底」的查詢或投訴。

鍾麗玲在記者會上總結去年私隱公署的工作，提到私隱公署去年收到的投訴個案為4,862 宗，比2019年的9,182 宗跌 47%，主要是由於「起底」個案大幅減少，但仍較 2018 年的1890宗增加 157%。就外洩個人資料事故方面，私隱公署去年接獲103宗同類事件，包括黑客入侵、系統設定有誤等。另外，公署亦在2020年進行344次循規審查，較2019年增加11%。

另外，私隱公署日前進行問卷調查了解公眾對保障個人資料私隱的意識及態度、機構保障個人資料私隱方面。

調查結果顯示，公眾對保障個人資料持謹慎態度，惟不足3成受訪者願意支付20元換取不向他們發個人化廣告；有6成受訪機構認為遵守《私隱條例》的要求很客易。調查結果亦顯示，受訪者對修訂《私隱條例》引入罰款、強制性通報資料外洩機制及賦予公署刪除「起底」內容等建議表示支持。

鍾麗玲指，2020年為充滿挑戰的一年，其中新冠肺炎疫情下引發的個個人資料私隱議題，「可算是對私隱公署最大挑戰的一年」。鍾麗玲表示，未來會加強執法及檢討《私隱條例》，以及做好推廣、宣傳及教育工作。

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記者：曾卓鋒