【小儀與13型男】小儀大跳KPOP舞嚇窒方力申　小方自爆太理智難覓對象

▲ 方力申為小儀的節目任嘉賓。

阮小儀為香港開電視主持節目《小儀與13型男》，本周六（30日）播映的一集邀請方力申跟小儀約會。為配合方力申熱愛運動的喜好，小儀特別安排跟對方大玩TRX（懸吊式阻抗訓練）之餘，更於對方面對大跳KPOP舞，不過小方卻被小儀的「驚喜」嚇到在鏡頭前口窒窒「食鏍絲」，場面搞笑。

小儀難得跟方力申一起做運動玩TRX，兩人大擺親密甫士，以男上女下般躺在地上大玩「女朋友視角」，小儀表示：「跟方力申認識多年，鏡頭前有沒有試過那麼親密？是很少的。拍電影時導演都不會安排我們做一對，這些動作剛好即席諗，他又不介意，純粹他又信我、我又信他，是一個友情Moment，感覺有趣！」

▲ 小儀跟方力申大玩TRX。

問到方力申過往有否曾跟另一半一起做運動？方力申點頭表示有，但他笑言並不是好事：「年輕時跟女朋友一齊做運動，但都鬧交收場，自己對運動有要求，會教對方這樣做才對，對方就會拍枱、掉毛巾說不做了，所以跟女朋友做運動是否好Sweet呢？我覺得未必吧。」

為迎合方力申運動型性格，小儀在拍攝前幾日專誠學跳KPOP，不過小儀雞手鴨腳的舞姿，嚇得方力申目瞪口呆，小方口窒窒表示：「好有誠意，但何解...何解要跳舞？」場面惹笑。

▲ 方力申自言難覓對象。

方力申事後笑言：「很尊重對方為我做的事，但自己最大缺點就是因為運動員出身，對自己要求好高，好自然會跟女朋友說『差啲喎』，所以最後換來的效果不理想。」

方力申席間不時強調單身已久，並說：「疫情下好難識人！」小儀聞言表示可以透過玩App識人，方力申指：「你玩我嗎？App要擺自己張相，記者就會知。其實我好Old School，讀書時是游泳運動員，在泳界好多家長認識我，他們即是之後的『狗仔隊』，那時候已經玩地下情，到入行時是『狗仔隊』最旺的時期，自己又是地下情，所以處理感情上好緊張，就算現在對個女仔有好感，都不敢約食飯，怕被人覺得『出擊』。」

方力申自言拍拖最大缺點是過於理智，而問到他的擇偶條件，他表示首選性格隨和。