【算死草】葛民輝憶跟豬脷拍「嘴戲」秘聞　自爆不敢跟星爺鬥笑功：佢一定係焦點

▲ 葛民輝憶跟周星馳合作點滴。

今年農曆年好大機會首次沒賀歲片上映，周星馳歷年經典作又成為過年在家睇戲之選。拍於1997年的《算死草》，或未如《家有囍事》、《逃學威龍》等星爺作品常被回帶，戲中星爺演狀王陳夢吉，跟徒弟梁歡（葛民輝飾）對手戲，當時被視為兩大笑星同場較技之作。

「軟硬天師」葛民輝在90年代拍過不少喜劇，更曾被指接星爺棒孭飛演《賭聖2街頭賭聖》，在97年馬偉豪執導《算死草》，便邀來葛民輝跟周星馳首度合作，當時宣傳頗有兩位笑匠鬥技之意。

葛民輝早前為新戲《糖街製片廠》受訪，談及做喜劇的心得，便憶述當年拍《算死草》跟星爺合作的感受。

▲ 葛民輝近日為新戲《糖街製作廠》宣傳。（湯炳強攝）

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對於被指當時安排跟星爺鬥笑功，阿葛稱接演時並不如外間所想是二人較技。「當時好多人問我和星爺是否互鬥，其實做喜劇很難有『雙花旦』，必定是一個高一個矮，才會有效果。」

葛民輝指以《算死草》劇本方向，其角色是陪襯周星馳的人，就如星爺電影裡的吳孟達、李健仁或田啟文，故焦點一定是周星馳演的陳夢吉。

錫豬脷至今難忘

《算死草》有不少場口都為網民難忘，阿葛稱亦喜歡當中如「彌敦道9號」、「獄卒Van Damme」，但最難忘是戲中要啜豬脷一幕。

劇情講陳夢吉設局令徒弟何歡以為可一親水姑娘（邱淑貞）香澤，布下機關令對方被困水中，陳夢吉乘機吻向水姑娘伸入洞中的舌頭，而何歡吻的卻是豬脷。

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阿葛憶當日在上水一間大廟拍攝此場戲，時值夏天的炎熱中午。「我記得拍攝當日開始唔太順利，通常大家在場都要似打四圈，研究吓點拍，而我知嗰日要拍我同條豬脷個場戲，心諗今次我哋成個荷里活級數，無理由冇條像真嘅豬脷啩...」

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可是戲拍到黃昏，仍然未到拍攝葛民輝那場戲，阿葛憶述：「去到日落收工前，卒之拍到我個場，導演問道具條脷呢？原來道具組準備咗真豬脷，但唔記得雪住，結果由日頭放去黃昏，條脷已半熟，仲暖暖哋，有陣『宿』味，差在未有蟲出，道具同事掩住鼻拎俾我，人人等住我埋位，咁我哋係大製作，乜都要真，唯有都焗做。」

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阿葛笑道：「拍之前我同馬偉豪講，如果我有乜事，你就同我鞠三個躬，我之後再介紹劉翁嚟演，當然我都有照拍，盡做啦，之後我覺得自己去可以日本發展做AV演員。」

跟星爺合作當觀摩

雖然拍攝此場戲有嘔心回憶，不過葛民輝不覺得是辛酸：「任何演員都要有專業態度，要同團隊配合，就算拍戲經常有突發事情，演員要同唔同部門溝通，件事先會順暢，大家要有默契。」

▲ （湯炳強攝）

當時能跟喜劇之王周星馳合作，阿葛亦當作學習。「當然好enjoy，可以同大師級數的周星馳合作，去現場觀察他的喜劇節奏套路，已經好開心，感受一下原來演喜劇是可以這樣。」之後葛民輝跟周星馳另合作過《行運一條龍》，同成為賀歲片集體回憶。

同場加映：陳勉良專訪