【粉碎不和傳聞】沈卓盈現身譚凱琪囡囡百日宴　陳凱琳解釋「少婦聯盟」減少聚會原因

▲ 陳凱琳、譚凱琪、龔嘉欣、沈卓盈的「少婦聯盟」終於齊人合體。

「少婦聯盟」成員陳凱琳、譚凱琪與沈卓盈榮升靚媽,只有龔嘉欣未結婚,但早前聚會中就頻頻只見陳凱琳、譚凱琪與龔嘉欣合體,缺少沈卓盈,令人猜測4女友情不再。

不過,昨日(1月27日)譚凱琪就分享愛女百日宴的靚相,首次正面公開囡囡Gabri的正面照。今日,她與好姊妹陳凱琳與龔嘉欣,就先後在IG貼出「少婦聯盟」在Gabri百日宴的合照,力證4人無不和。

【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床 索價8千可零歲瞓到10歲

▲ 譚凱琪B女百日宴。(取自IG)

譚凱琪寫道:「看著妳每天成長同時,我也在檢閱自己哪裡做得不夠好,希望以最正確的方式來教導妳。因為妳讓我學會更多,認識更多,妳的出現,讓我學習當一個更完整的人。一瞬間,妳已經100日了,願妳每天健康快樂地成長 PaPaE & MaMaZ love you BabyG。」

龔嘉欣寫道:「一起經歷每一個快樂時刻 #少婦聯盟 Little Gabri轉眼間已經100天了,就讓我們繼續陪着你成長,用愛包圍妳,可愛小公主,We love you」

▲ 少婦聯盟聚會。(取自IG)

【BB大晒】譚凱琪愛女誕生百日溫馨合照 Zoie分享為母心聲:努力學習

陳凱琳解釋少聚會原因

陳凱琳就解釋去年4人甚少齊人聚會的原因:「It’s been so difficult to get everyone together since last year (pregnancies, filming schedule, motherhood..etc etc) but I’m so happy to see everyone again —and for a fabulous reason too: Gabri’s 100 Days! Wow! Time flies! I remember when Zoie first told me she was pregnant with a baby girl, I leaped with JOY! (Rafa’s future girlfriend?)」

她的大意指因為懷孕、照顧小朋友及拍劇等種種原因,自去年起4女便很難齊人聚會,但很開心今次能因Gabri一百天相聚。

陳凱琳又笑指記得當時知道譚凱琪懷有女兒時,便在想會否是大兒子的未來女朋友。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不過,沈卓盈的個人社交平台暫時未有為此次派對Post相發文,未知她今次姊妹齊聚的感受。但她早前亦有指因疫情才少了相聚,接下來她會向已成為媽媽的陳凱琳及譚凱琪取經。

「少婦聯盟」緣起自劇集《平安谷之詭谷傳說》,成員陳凱琳、譚凱琪、沈卓盈及龔嘉欣戲內Friend到戲外,不時聚會拍寫真,感情深厚,而當中陳凱琳與龔嘉欣更是最為老友,常常在社交平台分享見面靚相。

更多娛樂花絮,即睇TOPick娛樂IG:bit.ly/38KSXpX

同場加映:許家傑、林淑敏、梁禹勤專訪