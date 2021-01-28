【粉碎不和傳聞】沈卓盈現身譚凱琪囡囡百日宴 陳凱琳解釋「少婦聯盟」減少聚會原因
「少婦聯盟」成員陳凱琳、譚凱琪與沈卓盈榮升靚媽，只有龔嘉欣未結婚，但早前聚會中就頻頻只見陳凱琳、譚凱琪與龔嘉欣合體，缺少沈卓盈，令人猜測4女友情不再。
不過，昨日（1月27日）譚凱琪就分享愛女百日宴的靚相，首次正面公開囡囡Gabri的正面照。今日，她與好姊妹陳凱琳與龔嘉欣，就先後在IG貼出「少婦聯盟」在Gabri百日宴的合照，力證4人無不和。
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譚凱琪寫道：「看著妳每天成長同時，我也在檢閱自己哪裡做得不夠好，希望以最正確的方式來教導妳。因為妳讓我學會更多，認識更多，妳的出現，讓我學習當一個更完整的人。一瞬間，妳已經100日了，願妳每天健康快樂地成長 PaPaE & MaMaZ love you BabyG。」
龔嘉欣寫道：「一起經歷每一個快樂時刻 #少婦聯盟 Little Gabri轉眼間已經100天了，就讓我們繼續陪着你成長，用愛包圍妳，可愛小公主，We love you」
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陳凱琳解釋少聚會原因
陳凱琳就解釋去年4人甚少齊人聚會的原因：「It’s been so difficult to get everyone together since last year (pregnancies, filming schedule, motherhood..etc etc) but I’m so happy to see everyone again —and for a fabulous reason too: Gabri’s 100 Days! Wow! Time flies! I remember when Zoie first told me she was pregnant with a baby girl, I leaped with JOY! (Rafa’s future girlfriend?)」
她的大意指因為懷孕、照顧小朋友及拍劇等種種原因，自去年起4女便很難齊人聚會，但很開心今次能因Gabri一百天相聚。
陳凱琳又笑指記得當時知道譚凱琪懷有女兒時，便在想會否是大兒子的未來女朋友。
不過，沈卓盈的個人社交平台暫時未有為此次派對Post相發文，未知她今次姊妹齊聚的感受。但她早前亦有指因疫情才少了相聚，接下來她會向已成為媽媽的陳凱琳及譚凱琪取經。
「少婦聯盟」緣起自劇集《平安谷之詭谷傳說》，成員陳凱琳、譚凱琪、沈卓盈及龔嘉欣戲內Friend到戲外，不時聚會拍寫真，感情深厚，而當中陳凱琳與龔嘉欣更是最為老友，常常在社交平台分享見面靚相。
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撰文 : TOPick柴犬出動