【口罩有菌】「愛的家」」(Family Mask) 口罩含菌超標12.5倍需下架　海關籲停用【附批次資料】

▲ 口罩生產商「愛的家」一款產品，被驗出含菌量超標12.5倍。

口罩生產商「愛的家」(Family Mask)，一款「百家布印花」款式的外科口罩，海關指含菌量超標12.5倍，呼籲市民停用，商戶亦應下架。海關於行動中，檢走1,510片疑違規口罩，市值4,500元。

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海關昨日（27日）在一間連鎖化妝品集團和其相關生產商處所，檢獲302包合共1,510件含菌量超標的外科口罩，總值4,500元，涉嫌違反《消費品安全條例》，一間連鎖化妝品集團的47歲店舖女經理和56歲生產商董事被捕，已獲准保釋候查。

海關消費者保障科消費品安全課總貿易管制主任陳國雄表示，自去年開始試購合共50款口罩測試，當中最近一次針對該類口罩的執法行動，合共將16款樣本進行測試，至日前接獲化驗報告，基於相關使用一次性衞生標準，其中一款樣本細菌的菌膜總數超出標準上限12.5倍，涉嫌違反《條例》，涉事外科口罩是5片袋裝，每袋售價15元，是去年12月海關一次試購行動中，在佐敦一間連鎖化妝品集團旗下零售店購入。

按圖即睇「愛的家」公司由90後鍾銘思創業：

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「愛的家」承認口罩含菌超標，短時間內公布回收詳情

陳指出，海關得悉化驗結果後隨即展開行動，昨日（27日）在涉案連鎖化妝品集團分別位於銅鑼灣、灣仔、尖沙咀、佐敦、旺角和青衣共9間分店，檢獲200包合共1,000個口罩，經進一步調查，同日在到其生產商位於旺角和樂富3間的零售店舖檢獲102包、合共510個同款口罩，拘捕一名47歲店舖女經理和56歲生產商董事，現已獲准保釋候查。

經初步調查，涉案口罩在香港生產，海關稍後會將口罩再作化驗，測試口罩含菌的種類，此外，海關亦巡查全港多過零售點，暫時未再有發現同款口罩出售。

海關提醒市民，購買和使用外科口罩時，要留意和檢查口罩是否有污漬和異味，購買時盡量避免購買散裝的口罩及要光顧有信譽店舖。

「愛的家」今（28日）於fb回應查詢，承認去年12月推出的百家布印花款式口罩（產品編號：C2）驗出含菌量超標，需立即回收處理，回收詳情將於短時間內公布。「愛的家」對於是次出錯，初步懷疑是某個批次的包裝程序發生問題。

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記者：曾秋文、吳卓峰