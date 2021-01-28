【小被被】不慎撕破女友的「小被被」 男子被女友「往死里打」肋骨斷了4根

▲ 男子被女友毆打斷了4根肋骨。

不少人都擁有一張「小被被」，每晚需要抱著才能安然入睡，更珍而重之。台灣一名男子不慎撕破了女友的心愛之物「小被被」，他真心道歉仍不獲女友原諒，更慘被女友暴打，肋骨被打斷4根。他更指，自己雖然身高180CM，但也不是身高160CM的女友對手，而且沒有人相信他被女友暴打。

該名台灣男子在facebook 群組「靠北女友my girl」上發帖，指日前他與女友打鬧時，不小心將對方的「小被被」撕破，裂口足足近10公分，他認真道歉並縫補，結果仍然被女友暴打。

我是無意的，而且很認真的道歉跟彌補，但女友卻以這件事狠狠揍了一頓。

男子更表示，女友從小開始學習散打、拳擊，而且參加比賽還有名次，自己被打到肋骨斷了4根。

她6歲開始學散打、拳擊，比賽都有拿到前幾名的那種，她打起人來真的痛沒開玩笑，這次被打到我肋骨斷了4根，其他身體上看不到的地方也有瘀青。

該名男子更表示，女友並非第一次對他動手，但這次弄破小被被導致的事態嚴重，「往死里打」。他曾經求助過家人朋友，但很多人都不相信他所言，更指「怎麼可能你一個快180的打不過不到160的」，甚至被狠狠嘲笑，讓他超無奈。

他更哭訴，女友每次攻擊都是「拳拳到肉」，而他每次只能蜷曲身體不敢反抗，但女友這次竟然攻擊頭部，氣得他反擊自保，豈料用盡全力仍是打不過女友。

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責任編輯：王明芳