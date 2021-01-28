【肺積水】兒子腹痛求診不滿醫生只聽呼吸檢查　爸爸放棄求診致兒子嚴重肺積水

▲ 兒子肚痛，父親嫌醫生聽呼吸檢查不專業。

肚痛可能還反映身體其他部位出問題。台灣有小兒科醫生分享病例指，有名男童因腹痛求醫，惟家長不滿醫生只是聽呼吸檢查身體，一怒之下帶走兒子。兩日後男童再度求診，已演變為肺炎及肺積水。

台灣小兒科醫生黃瑽寧在當地節目《醫師好辣》分享病例指，有同事看急症時，遇過一名父親帶著肚痛的小孩求醫。醫生同事先請小孩躺下，然後用聽診器聽其呼吸，用紙測試其呼吸狀態。

黃醫生估計，也許同事不擅言詞，動作有點慢，令全身紋身的父親受不了，質問醫生：「我跟你說他肚子痛，你在那邊聽呼吸」，並從後面踢了醫生一腳，帶走小孩。兩日後小孩返回醫院求診，照X光後，醫生發現他已感染肺炎，「整個人肺部淹一半」。

黃瑽寧醫生表示，不專業的人才會認為腹痛只需看肚子。患嚴重肺炎、受細菌感染的小朋友，很多時候會出現腹痛、呼吸較快症狀，但未必有嚴重咳嗽。家長可能以為，小朋友是因為發燒而喘氣，但事實上肺部已開始發炎。他續指，當小朋友精神欠佳、腹痛，醫生通常會提醒父母，讓孩子作全身檢查，不只是看肚子。

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肺積水症狀

根據香港哮喘會的資料，肺積水是由於肺膜病變而引致肺膜間積液，是一種不正常的情况。正常胸腔都會有少量液體存在，容量不會超過12毫升，減低肺部不斷收縮同擴張對胸壁所造成的摩擦。

不過，當身體出現病變，胸腔液體的形成和吸收就會失衡，令積液容量超出正常水平，因而出現「漏出性」或者「滲出性」肺積水。症狀包括：呼吸急促、胸部疼痛（尤其是咳嗽或深呼吸時）、咳嗽、發燒等。

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責任編輯：羅嘉欣