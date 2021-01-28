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【傳媒查冊】私隱公署強調個人資料受法律保障　指政府會在個人資料法律保障及知情權作出平衡

社會 14:06 2021/01/28

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

私隱專員鍾麗玲強調在公開領域的個人資料亦受到法律保障（資料圖片）

港台編導蔡玉玲早前因「721」查冊而涉嫌「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」，另運輸署日前推出新措施，以個人名義登記的車主可免費訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務，令外界及傳媒界關注查冊安排是否影響新聞自由。私隱專員鍾麗玲強調在公開領域的個人資料亦受到法律保障，但同時認為政府就個人資料法律保障及知情權作出平衡，並鼓勵政府各部門可就查冊目的提高透明度。

多間傳媒機構代表在記者會上問及有關查冊事宜，問及私隱公署對查冊的立場。鍾麗玲回應指，公眾領域的個人資料受《私隱條例》保障，強調資料使用者須符合查冊目的，更提醒記者在查冊時要表明查冊目的。她亦提到，運輸署措施並非新鮮事，只是電子化操作，認為與《私隱條例》沒有任何抵觸，同時

然而，她鼓勵政府提高透明度，又指目前有渠道進行查冊，當中有部分登記冊涵蓋傳媒查詢。她舉例指，在查核公司登記冊上，已有涵蓋傳媒查冊相關選項。她強調，政府會就在公眾知情權及個人資料法律保障中間作出平衡

【網絡起底】去年接逾千「起底」個案近四成涉警員及其家屬，私隱公署設立「反起底熱線」。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒

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