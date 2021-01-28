【產後復出】楊茜堯羅子溢北上拍劇傳收千萬片酬　9月大女兒學爬只能睇片見證

▲ 楊茜堯和羅子溢最近北上拍劇已闊別女兒2個月，近日靠睇片見證女兒學爬行。

41歲楊茜堯（前名楊怡）與36歲老公羅子溢（前名羅仲謙）結婚4年，去年4月誕下寶貝女「小珍珠」羅翊心，楊茜堯一直專心湊女，直至近月復出與羅子溢以夫妻檔北上拍劇，錯過了女兒的珍貴成長片段。近日兩人靠睇片見證女兒學爬行。

已闊別女兒2個月的楊茜堯，日前上載了9個月大「小珍珠」學爬的影片，並留言道：

失敗乃成功之母，寶貝，沒見你一段時間，看到你一點點在進步啦，看到你的努力，爸爸媽媽好高興哦，加油！

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工人姐姐鼓勵B女學爬行

片段中的「小珍珠」穿上粉紅色衫，在軟墊上努力向擺放了香蕉的方向爬行，過程中雖多次翻身停頓，但在工人姐姐從旁鼓勵下，「小珍珠」最後成功爬到拿取香蕉，工人姐姐拍手掌讚叻女。楊茜堯留言讚女兒不屈不撓，「為了香蕉可以去到幾盡」。

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兩夫妻自2016年婚後，已共識由羅子溢負責拍劇賺錢，楊茜堯則減少幕前演出調理身體造人，只曾於2017年跟郭晉安合演《再創世紀》，去年4月終誕下女兒「小珍珠」，專心相夫湊女。

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相隔3年多後，楊茜堯終於復出接拍中港合拍劇集《家族榮耀》，與羅子溢夫妻檔合作，有傳兩人今次以天價8位數片酬接拍，需要長時間返內地開工，犧牲了見證女兒成長的珍貴時光，唯有透過視像及親友拍攝的影片看看女兒，非常掛念愛女。

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責任編輯︰林綺玲