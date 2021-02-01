有機奶粉安全就夠？ 營養師教揀皇牌有機奶粉3大關鍵

「揀有機奶粉最緊要係安全！」相信這是大部分媽媽的心聲。無可否認，產品安全的確是第一，但絕非唯一。因為在安全以外，營養亦十分重要。而製作的原材料的質素，以至生產與運送過程等都會影響產品的營養，所以媽媽們選購有機成長配方奶粉時除了關注其品質安全外，其生產過程亦不能忽視。想知如何揀高質天然的皇牌有機成長配方奶粉？一於看看註冊營養師劉嘉豪（Jim）分享的3大關鍵！

關鍵1：有「跡」可尋 真正安心

食物安全向來重要，而小朋友的身體正處於發育階段，如不慎食用或吸收有害物質，會對其健康帶來隱憂。雖然，坊間常見的有機配方奶粉均通過安全檢測，但Jim表示， 市面上有部分產品更能夠追溯奶源、生產過程，以及抵港資訊等各個環節，甚至公開農場的地址和照片，讓大家了解農場的環境及乳牛的生活狀況，生產過程的透明度極高，家長們能全面掌握資訊，自然更安心給小朋友食用。

關鍵2：無可比擬 最高有機養殖標準

掌握奶源蹤跡固然有助了解產品的安全和質量，但要確保奶源的質素，還須留意農場的管理方式和運作情況。若農場符合額外有機標準，便值得加分！例如除了歐盟的有機認證外，部分養殖乳牛的農場更遵從荷蘭有機養殖最高標準——Aanvullende Normen。它主要從動物福利、藥物使用、戶外放牧及生物多樣性等範疇作出規管，確保達到有關標準的農場達至優質水平。而對於提高生物多樣性，有部分農場更應用由世界自然基金會荷蘭辦事處（World Wide Fund for Nature’s Netherlands office）和荷蘭合作銀行（Rabobank）合作建立的「生物多樣性監察系統」，透過7個關鍵績效指標，增加對生物多樣性帶來的正面影響。



關鍵3：奶源質素 與農場生物多樣性掛勾

農場和奶源質素真的如此重要？「小朋友正值發育階段，如果成長配方奶粉的成份愈天然、愈接近原乳，自然有助吸收。」Jim表示，奶源來自多元生態的有機農場，其成份相對天然，自然含有豐富營養。 他續以乳牛的飼料為例，指出若牛隻食用的食物多元有機，會直接影響胺基酸、蛋白質的濃度，因此其奶源亦會蘊含高質素的營養。

提到有機成長配方奶粉的營養成份，Jim 亦趁機分享不同營養對小朋友的作用。

或者有部分媽媽在揀選有機成長配方奶粉時，會抱著多好過少的心態，選擇營養成份最多的產品，但Jim強調，奶粉的成分質素較數量更重要，媽媽應選擇無添加蔗糖及雲呢拿香料的奶粉，因爲這些並非適合小朋友進食的成份，例如蔗糖便可能令小朋友較易長胖或影響營養吸收。

總結：皇牌有機 營養師精選的成長配方奶粉

經過Jim的分享和說明，相信媽媽們已明白有機成長配方奶粉的安全性固然重要 ，但當中的奶源質素更加不能忽視，他總結時表示，小朋友出生後接觸的事物愈天然，愈更符合本性。「小朋友出生後接觸外界事物的時間尚短，所以他們進食的食物愈天然，愈有好處。」因此，奶粉的奶源質素亦不容忽視。就以有機FRISO PRESTIGE®;配方奶粉為例，其奶源來自荷蘭皇家菲仕蘭嚴格遵守Aanvullende Normen標準的有機自家農場，當地繁盛的動植物建構成多元的生態系統，讓乳牛生產出營養豐富的有機牛奶。而新鮮採集的有機第一層奶源精華，接近原乳，除了天然有機，亦更易被身體吸收。

有機FRISO PRESTIGE®，包含多種源自液態有機全脂牛奶的珍貴天然營養包括天然sn-2 Palmitate、天然Phospholipids以及天然MCFA和SCFA等，以及加入有機益生纖維GOS及DHA，且不含蔗糖及雲呢拿香料，有助減低小朋友嗜甜的傾向，建立健康飲食習慣。此外，品牌更設有TrackEasy奶源追溯系統，可追溯產品由荷蘭自家農場、生產過程以至抵港資訊的系統，品質監管如此嚴謹，方可稱得上是有機成長配方奶粉的首選。

適量的成長配方奶粉可作為均衡飲食的一部分。



餵哺母乳為嬰兒健康成長及發展提供最理想的營養。



皇家美素佳兒®是荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌。

（特約）