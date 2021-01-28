【新冠疫苗】港人接種信心僅45%較去年底調查急跌　梁卓偉：港人在下決定時均持觀望態度

▲ 梁卓偉認為受接種時間影響，港人在決定時會持觀望態度。（梁偉榮攝）

新冠疫苗最快下月抵港，港大醫學院公布去年底至今年初間港人對接種疫苗的信心，發現今個月只有45.9%港人有意接種，較去年11月調查錄63.2%下跌17個百分點。港大醫學院院長梁卓偉認為受接種時間影響，港人在決定時會持觀望態度；梁又透露港大醫學院有意在農曆新年後協助營運社區接種中心。

港大醫學院就港人接種疫苗信心進行兩項調查，各訪問約1,000名18歲以上人士。在電話隨機訪問中，去年6月至11月間，港人「可能、非常可能、一定會」接種疫苗率維持於55%至64%不等，惟至12月則下跌至50%，而在本月更跌穿五成至45.9%；而在另一項調查中，港人願意接種率亦由去年11月67%，下跌至今個月的五成。

醫學院進一步調查港人傾向何時接種疫苗，發現盼接種疫苗中，最多人（48.8%)選擇在政府計劃時段內接種，但會在較後時間；但只有不足一成人會在計劃時段後才接種，即使屆時有機會沒有疫苗；只有近四成人「身先士卒」。

梁卓偉解釋，港人難以坐言起行，在將下決定時不能再「紙上談兵」，會持觀望態度，故接種時間愈接近，願意接種意向會愈低，形容「港人很禮讓，但又怕蝕抵。」梁又形容，市民會擔心是理所當然，「一點都不出奇」，舉例指醫院內每一個病人都會考慮針藥的副作用，並認為選擇不接種疫苗的人並非自私；被問到是否港人對政府不信任，梁指不猜測，只冀市民相信紮實的科學數據。

調查又指，在本港已宣布採購/預先採購的三款疫苗中，最多受訪者接受復星/BioNTech疫苗，達56%，惟科興和牛津阿斯利康疫苗都只有約三成半人接受。而女性、年紀較長、教育程度較低、較低收入的群組，都較多人願意接種疫苗，港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學教授及分部主任高本恩僅指，結果與國際間研究相若。

被問到對港府近日突襲式封區看法，梁卓偉表示，雖然第二次封區只是找到1宗確診，但已跟私家醫生找的陽性個案比率差不多，形容屬於合格。他又直言現時封區及追蹤上仍有滯後，相信當有關工序愈見成熟，可將擾民程度減低。

梁卓偉又透露港大醫學院有意在農曆新年後協助營運社區接種中心，屆時將安排急症、麻醉、創傷醫生駐場，預防有接種者出現過敏反應。

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記者：鄧凱文