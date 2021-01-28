【口罩有菌】「愛的家口罩」Family Mask承認口罩含菌量超標　短期內公布回收詳情

▲ 「愛的家」宣布回收口罩！

口罩生產商「愛的家」(Family Mask)，一款「百家布印花」款式的外科口罩，海關指含菌量超標12.5倍，呼籲市民停用，商戶亦應下架。海關於行動中，檢走1,510片疑違規口罩，市值4,500元，同時拘捕47歲店舖女經理和56歲生產商董事，已獲准保釋候查。「愛的家」今（28日）於fb回應查詢，承認去年12月推出的百家布印花款式口罩（產品編號：C2）驗出含菌量超標，需立即回收處理，回收詳情將於短時間內公布。「愛的家」對於是次出錯，初步懷疑是某個批次的包裝程序發生問題。

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「愛的家」口罩含菌超標12.5倍需下架 海關籲停用【附批次資料】 詳情即看：【下一頁】

「愛的家」聲明中提到，對於是次出錯，初步懷疑是某個批次的包裝程序發生問題。聲明亦稱一直執行嚴格的質量控制措施，包括確認印花系列會否有致癌物質、確認彩色系列及其他款式產品會否含菌量超標等。

聲明亦指今次為個別事件，其他產品並無受到影響，就造成顧客及零售商的不安及困擾深表歉意，並願意承擔責任，強調「愛的家」對產品質量高度重視，並已即時再次對口罩自生產、包裝、運輸到銷售的流程進行全面檢討，同時對所有在售產品重新進行大規模的檢測，會確保產品符合香港法規，及保障使用者的安全，以避免日後有同類情況發生。

聲明最後表示，將在今日傍晚公佈回收詳情，呼籲留意Facebook最新消息。

▲ 「愛的家」今（28日）承認去年12月推出的百家布印花款式口罩（產品編號：C2）驗出含菌量超標，需立即回收處理，回收詳情將於短時間內公布。（「愛的家」FB））

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記者：曾卓鋒