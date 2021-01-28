【沒血緣的愛】12歲喪母湊大弟妹歷單親苦楚　修女辦家舍做無家可歸少女「媽媽」

▲ 何桂萍修女於21年前創立「關愛之家」，為無家可歸的少女提供臨時的棲身之所。

「家」理應是孩子最溫暖的避風港，可是因著家庭的種種問題，有些孩子有家歸不得。何桂萍修女自12歲喪母後擔起頭家，做弟妹的小媽媽，親歷父母關愛對孩子成長的重要性。她於21年前創立「關愛之家」，為無家可歸的少女提供臨時的棲身之所，更希望她們能感受到家庭溫暖。

母早逝被迫成長擔起頭家

年屆76歲的何桂萍修女大半生都為別人服務，她獲選為香港紅十字會及香港電台聯合主辦「香港人道年獎2020」6位得獎者之一。回顧童年生活，何修女百般滋味在心頭，家有8兄弟姊妹的她排行第二，媽媽在她12歲那年早逝，當時年少的她受到巨大打擊。即使事過多年，何修女憶及媽媽依然萬般不捨︰

媽媽早死，我12歲做媽媽仔，用舊時的方式教弟妹，他們受苦時我也受苦。

▲ 何桂萍修女大半生都為別人服務。（相片由受訪者提供）

當12歲的青春少艾享受中學生活時，何修女已肩負起媽媽的責任，照顧一家大小，環境迫使她成長，無可奈何下比同齡成熟。

年輕時何修女曾盼望「有自己的家」，渴求結婚及生養孩子，直至有一天她受到神的感召，要照顧一群貧窮無依的小朋友，在21歲正式成為修女。最初她仍處於學做修女的階段，卻漸漸發現自己對行街、睇戲等以往鍾愛的活動都失去興趣，才確定這是她當走之路。

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以關愛當無家少女「媽媽」

何修女在40多歲時成立非牟利社福機構「關愛之家」，為因家庭問題而無法與家人同住的14至18歲少女，提供6個月至1年的暫宿服務。1999年，家舍成立之初缺乏資金聘請社工，何修女與熱心人士親力親為照顧女生。

家舍成立至今逾廿載，何修女遇過無數缺乏父母關愛的少女，其中一名12歲女童令她至今印象難忘。原本家舍只接受14至18歲少女暫住，但當時這名女童身陷險境，於是何修女破例容許不足14歲的她留在家舍。

▲ 何修女在家舍就如同大家庭的「媽媽」。 （相片由受訪者提供）

這名女童的媽媽身邊男伴不斷，爸爸則染上毒癮，家庭環境複雜。她有吸煙習慣，家舍規定不准吸煙，她卻回應︰

食煙有甚麼不好？我阿爸、阿叔都食煙，我返去，他們叫我食一口，我又繼續食……

喜見重回正軌覓正當職業

何修女深感家庭環境對子女的影響，反思即使女童在家舍暫宿1年，「之後回去又會點？」他們跟進女童的個案至17歲，後來得悉她因犯毒入獄，何修女曾探望她。家舍接觸過近600宗個案，過去的記憶在何修女的腦海翻騰，她感慨︰

當中有幾十人走回頭路……大部分人重回正常生活，有人做社工、工程師、會計師等，不能期望她們全部都一樣，有一份正當工作就好。

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來到家舍的少女都遭遇不同的家庭問題，加上正值青春期及反叛期，何修女如媽媽般帶她們走出困境。她坦言少女們各有傷痛，最初難以接受別人，但只要持續關心她們總會改變。

盼帶著愛離開家舍 難忘「嫁女」

人稱「阿Ho」的何修女打破修女予人端莊及嚴肅的既定印象，與少女一齊玩得瘋癲，彼此投契。不少女生長大後仍不時與她聯絡，邀請她出席婚禮，甚至送出嫁。何修女送別過無數少女︰

只盼望她們帶著「曾經被人愛錫、信任和尊重」離開家舍，感受到家庭溫暖。

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多年來何修女一直迎難而上，猶記得2011年「關愛之家」計劃搬遷至美孚新邨，可是遭到居民反對，阻撓裝修工程進行。她毅然決定另覓會址，只因不想孩子面對其他人不友善的目光。2013年，他們終在青衣長青邨找到長駐宿舍，宿位增至26人。

何修女現時長駐澳門照顧一群90歲以上的長者，她期望發展澳門的醫療牧靈服務，在醫院設立院牧部 / 牧靈部，為病人提供心靈輔導。76歲的何修女從不嫌老，坦言「我的人生多姿多彩而豐盛」，餘生仍堅守為別人服務的使命。

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記者︰駱秀玲