青年藏金屬棒囚10天　律政司覆核獲批上訴庭改判囚3個月

▲ 青年藏金屬棍判囚10天，律政司向上訴庭覆核刑期獲批，改判囚3個月。(經濟日報資料圖片)

20歲男生於2019年11月在沙田大會堂被警員截查，在其背包搜出兩枝經改裝金屬棍，承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，被判囚10天。律政司申請覆核刑期，認為原審裁判官對控罪沒有充分考慮，並低估控罪嚴重性，以及不恰當地考慮被告當時沒有使用涉案金屬棍，而案發場亦非示威場合。上訴庭經考慮後，改判監8個月，認罪減刑三分一等因素，減刑至3個月。

上訴庭聽罷雙方陳詞後，認為就控罪及案情嚴重性，原審裁判官判處被告監禁10天，原則性犯錯，明顯過輕，故撤銷原有刑期，改判監8個月，被告認罪獲減刑三分一，加上被告已服畢刑期，以及本案屬覆核，被告再次面臨監禁所面對之焦慮及不安，以及律政司延遲提出申請，減刑至3個月，稍後才頒下書面判決原因。

律政司一方提出申請時指，本案發生於2019年11月5日，現年21歲的被告司徒浩燊及另外兩人於沙田大會堂外被警員截停，並在其背包中找到兩枝金屬棒。被告警誡下稱當日前往跳舞，但擔心遇上政見不同人士而起衝突，故金屬棒用作自衛用，並指是遊戲機中心內的人給他的。

律政司一方認為原審裁判官沒有對控罪作充分考慮，以及低估控罪嚴重性。就《公安條例》下的在公眾地方藏有攻擊性武器，最嚴重之處在公眾地方，面對單單管有攻擊性武器已構成嚴重罪行，判刑亦有嚴厲規定，判刑不多於3年，亦可根據被告年齡判處勞教及教導所。

律政司一方又指原審裁判官過分強調及不恰當地考慮被告並沒有使用涉案金屬棒，以及並非在衝突現場被捕，律政司一方認為沒有事情發生，不代表可下調判刑，若裁判官接受當時的環境複雜，更加有需要為免更惡化而作出阻嚇性刑罰，阻止不論未成年或成年人攜帶攻擊性武器外出，有關控罪正為減低將衝突訴諸武力之機會。

律政司一方認為，被告警誡下稱作自衛之說法，是吹噓的開脫理由，並質疑若正如被告所說當時往沙田與朋友跳舞，其他人怎會得知其政見，何以惹來政見不合的人士作出施襲行為。

至於有關金屬棍，律政司認為亦非輕便物件，是簡單有力可構成傷害。法官亦指出屬改裝武器，律政司指被告聲稱自衛用亦必然涉及使用暴力，原審裁判官判處監禁做法正確，惟以15天作為判刑起點實屬不足及原則性出錯，藏有小型武器亦判監數月，故要求覆核刑期。

法官指出原審裁判官提及律政司為何不以刑罰較輕的《簡易程序治罪條例》起訴，要求律政司解釋不同之處，律政司一方則指每宗案件均須視乎案情，若涉公罪地方《公安條例》較合適。法官則指兩者分別在於公眾地方，以及以《公安條例》起訴則涉及改裝及可造成重大傷害。

被告代表律師則指以《公安條例》作起訴，判刑不一定嚴苛，可判囚1天至3年，本案所涉器具亦非大關刀或利器，雖然金屬棍被注入水泥，但亦只重逾百多克，判刑並非明顯過輕。代表律師指被告已服刑完畢，加上律政司延遲申請，要求上訴庭考慮到再次入獄對被告之打擊，法庭應酌情考慮。

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記者：林育慧