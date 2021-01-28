【驚安の殿堂】傳DONKI 屯開分店 屯門網民超興奮：會唔會連開2層？

▲ 有傳驚安の殿堂將於屯門開分店。

日本超市「驚安の殿堂」（DON DON DONKI）在新冠肺炎疫情下在本港逆市擴充，目前已於香港開設6間分店。有網民根據一張照片，推斷DONKI極有可能於屯門開設新分店，若消息屬實，將成為屯門元朗天水圍區的首間分店！

近日有網民上載一張照片至Facebook群組「屯門牛」，指目擊有疑似DONKI員工手執一份印有「DONKI」字樣的文件，在屯門市廣場內左看右看，四周視察並討論，隨即引來屯元天的網民熱烈討論，指極有可能在屯門市廣場開設新分店。

有網民憑該張相片的圍板，估計新分店位於以往萬寧及AEON的位置，而兩間舖位現已圍起木板。另外有網民又指，上一層同樣位置，即舊ZARA舖位亦圍起木板，估計有機會兩層打通相連，分店佔地2層。隨後又有網民詳細查看最新的商場指南地圖，發現數個舖位已劃成一個舖位。

早前小西灣藍灣半島Donki分店預計於2月3日試業，4日正式開張，而營業時間為上午9時至凌晨一時。未計小西灣藍灣半島分店，Donki在香港已有6間分店，分別在中環、山頂、將軍澳、荃灣、銅鑼灣及尖沙咀。

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責任編輯：羅嘉欣