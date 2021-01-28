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【麗港城確診】麗港城7座居民須強制檢測　麗港城5座25個環境樣本呈陰性

社會 16:36 2021/01/28

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

麗港城7座列強檢名單，早前第5座亦被刊入名單。（資料圖片）

本港今日（28日）本港新增39宗確診個案，包括一宗輸入個案及38宗本地個案，其中20宗為源頭不明，其餘18宗與早前個案有關。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

張竹君指出，今日有多幢大廈被納入強制檢測，包括：

  • 麗港城7座：2個單位，分別涉及1人及2人，相差十多層，屬同一座向

指定區域的新增確診個案如下：

  • 佐敦：1宗
  • 油麻地旺角：3宗
  • 深水埗：2宗
  • 紅磡：0宗

此外，東發大廈C座昨日有60多人撤離，惟有部分單位拍門沒有回應，當局仍跟進單位是否有人居住；至於麗港城5座早前所取的25個環境樣本檢測結果均屬陰性。

另外，張竹君昨稱3名青衣9號碼頭員工初步確診，惟她今日澄清指有部分資料錯誤，現時3人均非陽性個案，承辦商為他們再做測試，其中2人亦入院做檢測，暫無陽性個案。

即看檢測途徑：

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同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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