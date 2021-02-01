【新手爸媽】操fit自己想活到90歲陪女兒長大　黃澤鋒不怕有代溝：與年齡差距無關

▲ 縱然與女兒年紀差距大，黃澤鋒不怕兩人有代溝。

藝人黃澤鋒與太太陳麗麗，早前與女兒黃熙恩（小黃妃）慶祝歲半生日。縱然與「小黃妃」年紀差距超過半百，黃澤鋒從不擔心有代溝，認為只要花時間與女兒相處，了解對方喜好，自然能夠維持良好關係。

▲ 黃澤鋒直言要活到90歲。（湯炳強攝）

有溝通自然沒代溝

與太太情況相似，黃澤鋒的母親在40多歲時誕下他，同屬高齡產子。兩母子年齡相距40多年，關係卻毫無隔閡，黃澤鋒經常陪同母親飲茶，兩人有傾有講，相處融洽。他指代溝與年齡差距無關，

代溝來自哪裏？你要記住是自己的問題。你有沒有花時間在小孩身上？有沒有和她談天，了解她的事情？

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小黃妃現時歲半，會「咿咿呀呀」地發音，黃澤鋒聽不懂，仍愛與女兒對話。他指，女兒出生後，自己是以女兒為重心，在工作和運動以外的時間，全都拿來陪伴女兒，「對她的時間多點，溝通的機會多，代溝的機會較少。」

為了見證女兒長大和變老，黃澤鋒注重健康和保養，直言要活到90歲。他坦言，小黃妃在成長的過程中，或會對父母如此大年紀感到疑惑，

那麼我會跟她說，命運在此刻帶給我有你，你和別人不一樣，有年老的父母不是輕易的事。

▲ 黃澤鋒希望一直陪伴女兒成長。（湯炳強攝）

以幽默化解尷尬

被問到會否怕別人笑他們「老」，黃澤鋒指兩人不太在意，但會保持運動的習慣，「操fit」自己。他笑指自己有「baby face」，看起來年輕，陪媽媽飲茶時曾被誤認是她的孫子，

我媽說：『哼！這樣說』。我便回答是我不好，生了baby face，影響到你，那就沒事，不會在意這些東西，別人怎樣說是他們的事。

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不過份催谷 期望女兒找到學習樂趣

小黃妃年紀尚小，黃澤鋒與陳麗麗沒有刻意為她「鋪路」，希望她順其自然地成長，做一個好人。陳麗麗指，小黃妃得到許多人的祝福，希望她學懂分享，回饋社會。她亦常跟女兒分享，「心地好樣子才會靚」，希望女兒成為善良的人。

▲ 黃澤鋒和陳麗麗希望女兒成為心地善良的人。（湯炳強攝）

兩人沒有為小黃妃報讀學前班（N班），因不想催谷女兒。至於如何挑選適合女兒幼稚園，黃澤鋒指他只有一個要求——近屋企，這樣他可以爭取時間和女兒相處，女兒亦不用舟車勞頓到學校上學。

黃澤鋒指自己以往受「填鴨式教育」，讀書死板，不想女兒重蹈覆轍，

我想她享受上學的樂趣，我會和她一起去找這種樂趣。

他亦指努力學習固然重要，但更想女兒學懂做人的道理、懂得明辨是非。

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必教女兒打拳游泳防身

平日黃澤鋒負責下廚，他指每當進廚房煮飯，為食的小黃妃都會站在他旁邊觀察；有時他為免危險，會把廚房閘門關上，女兒會「扭計」，一定要知道他在做甚麼。黃澤鋒回想爸爸在自己年紀尚小的時候，已教他用刀去除橙皮；他打算效法父親，待小黃妃長至5、6歲，便會教她下廚。

最開頭會教煎腸仔、荷包蛋這些簡單的東西，女孩子總要學一點。

▲ 黃澤鋒指自己必會教小黃妃打拳及游泳。（湯炳強攝）

作為拳擊及游泳教練，黃澤鋒指必會教女兒這兩項運動，因為打拳可以防身，游泳則是求生技能。他指女兒不一定要精通兩項運動，只希望將來不在她身邊時，她也懂得保護自己。

小黃妃出生之後，黃澤鋒和陳麗麗的生活更為忙碌。照顧女兒縱然辛苦，但黃澤鋒認為十分值得，感激太太帶來完整家庭，帶來歡樂和溫暖。

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記者：黃存新、梁節儀、胡嘉儀