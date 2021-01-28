【可憐人妻】人妻埃及旅行愛上24歲小鮮肉　狠斬20年婚姻後慘遭嫌棄又老又肥

▲ 英國一名人妻到埃及旅行愛上24歲小鮮肉，狠斬20年婚姻卻慘遭嫌棄又老又肥。

結婚多年的夫婦很容易感到疲倦，有第三者出現更是容易迷失。英國一名45歲人妻與丈夫到埃及旅行時愛上24歲小鮮肉，在旅程中二人更偷偷幽會。人妻肯定戀情後，回到英國狠斬20年婚姻，選擇拋棄朋友及家人遠到埃及與小鮮肉發展。然而，對方卻以「又老又肥」為由分手，在失婚失財又失意下，她又意外遇上另一位伴侶。

綜合外媒報道，45歲的Joanna Girling是一名超市售貨員，與丈夫結婚20年，家庭和睦幸福，每年均會到埃及度假。而在2018年6月時，Joanna到埃及時遇上一個名為Hassan Kahlied的24歲酒店服務員，男方悄悄對Joanna調情，她便深深愛上對方。

▲ Joanna對Hassan一見鐘情。（Joanna Girling Facebook）

背夫與情夫幽會 偽造假結婚證書

在旅程中，Joanna還亂編不同藉口，偷偷背著丈夫與Hassan幽會。她表示，與Hassan一起才能感覺自己有魅力，

十多年來，我第一次感覺自己是如此性感。

然而，Hassan突然提出假結婚，他指在埃及禁止婚前性行為，需要結婚證明書才能預約酒店。當時被愛情蒙蔽雙眼的Joanna對於Hassan所說的沒有半點疑惑，一切言聽計從。

隨即，二人在網上成功取得偽造的結婚證明書，並訂下酒店發生第一次性行為，Joanna感歎表示，

他好年輕，這是我一生中最好的性愛經驗，那時我知道我必須離開我的丈夫，我與他已經近10年沒有親密接觸。

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回英後與丈夫離婚

於是，Joanna回到英國後，她清楚自己的需要，隨即向丈夫提出離婚，狠斬20年婚姻，並計劃在8月再飛往埃及與Hassan團聚。在每日的交談中，Hassan經常提及需要金錢還債及生活，她亦不顧一切向Hassan寄錢，

我向他寄了400英鎊（約4,227港幣）。我從來沒有懷疑他說謊，所以沒有要求他展示任何收據證明。

要求保管金錢後消失

終於來到8月，Joanna帶著男方要求的禮物飛到埃及，當中包括牛仔褲、襯衫及運動鞋等等。初到埗，男方更要求保管她所有的旅費，

剛開始我好驚訝，但他解釋埃及男人有管錢的習慣，是代表想照顧我的意思，我就將1,100英鎊（約11,500港元）交給他保管......

可是，二人僅僅相戀一個多月，Hassan聲稱回家處理事務，隨即便消失幾天，導致當時身無分文的Joanna不得不在當地的幼稚園工作，賺取金錢勉強過日。後來，Joanna突然越想越可疑，質疑Hassan圖謀不軌，便詢問鄰居，沒想到對方卻聽說Hassan回家鄉與別人結婚。但Hassan卻突然又出現否認一切，並提議各自回家，為未來努力工作賺錢。

情夫露出狐狸尾巴

由於Joanna與丈夫離婚，再到埃及度假後，財產已所剩無幾，需要向朋友借錢才能買機票回英國。然而，她一落機便收到Hassan的訊息，指自己即將迎娶一位埃及女子，狠批她又肥又老，

我不能娶你，你太老了！

Joanna聽見後無法接受，

他說過真心愛我，想要娶我，結果都是謊言……原來他只是貪圖我的錢財，我覺得自己就像傻瓜，為了他而放棄婚姻。

▲ Hassan向Joanna發訊息，表示對方又肥又老。（截圖）

埃及再遇「真命天子」

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Hassan的傷害讓Joanna需要一段長時間才能復原，在2019年9月機緣巧合下Joanna又回到埃及，更結識一名38歲男子Hysm Feygo。起初她擔心重蹈覆轍，但與Hysm一起讓她感覺非常自在，

我們從見面那刻開始，便像認識好久一樣。雖然我曾經被傷害過，但他以真誠打動我，而且沒有要過我一分一毫。

對於現在的生活，Joanna感到非常滿足，她希望來年結婚及擁有屬於他們的愛情結晶。

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責任編輯︰王明芳