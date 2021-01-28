【新冠肺炎】今日新增39宗確診個案　38宗本地感染20宗涉源頭不明

▲ 本地新冠肺炎疫情反覆，今日（28日）新增39宗確診個案。

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（28日）新增39宗確診個案，當中有1宗輸入個案及38宗本地個案，其中20宗為源頭不明，其餘18宗與早前個案有關，累計共10,322宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生見記者，交代最新疫情。

麗港城7座有2個單位出現確診個案，分別涉及1人及2人，相差十多層，屬同一座向，全幢居民須強制檢測，詳情即看：【下一頁】

當局再檢出3名患者染新變種病毒秼，包括今日唯一一宗輸入個案，由南韓抵港（個案編號：10315），經快速測後證實感染「N501Y」的變種病毒株，惟有待詳細檢測才能確定屬英國或南非發現的分類。詳情即看：【下一頁】

廣華醫院重建地盤至今累計5宗確診個案，醫管局指，該地盤由承建商負責管理，由於不涉沒有病人或醫護人員受影響，因此沒有向外公布。詳情即看：【下一頁】

醫管局又指，再多2名確診病人離世，再多76名確診病人出院，現時有836名病人留院接受治療，詳情即看：【下一頁】

政府目前採購了3款新冠疫苗，包括復星BioNTech、牛津大學阿斯利康和科興疫苗，詳情可即看：

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記者：陳子謙