  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 17:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】當局再檢出3名患者染新變種病毒秼　分別由瑞士、菲律賓及南韓抵港

社會 16:48 2021/01/28

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。（梁偉榮攝）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（28日）新增39宗確診個案，當中有1宗輸入個案及38宗本地個案，其中20宗為源頭不明，其餘18宗與早前個案有關，累計共10,322宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生見記者，交代最新疫情。

張竹君表示，今日輸入個案由南韓抵港（個案編號：10315），以及一名於1月21日由菲律賓抵港人士（個案編號：9946）證實感染「N501Y」的變種病毒株，惟有待詳細檢測才能確定屬英國或南非發現的分類。她又補充，另外亦有一名於1月21日由瑞士經多哈乘搭QR818的抵港人士（個案編號：9943）感染於英國發現的變種病毒種株。

問及目前新變種病毒有沒有蔓延本地個案，張竹君指，公共衞生化驗所會為所有確診個案進行快速測，以了解會否對「N501Y」呈陽性並通知衞生防護中心，其後再作詳細基因分析。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】今日新增39宗確診個案　38宗本地感染20宗涉源頭不明
今日 16:32
【新冠肺炎】今日新增39宗確診個案　38宗本地感染20宗涉源頭不明
【新冠肺炎】再多兩名公立醫院病人離世　另32人目前情況危殆
今日 16:42
【新冠肺炎】再多兩名公立醫院病人離世　另32人目前情況危殆
【新冠肺炎】西班牙發現逾45%確診者出現新病徵　包括「新冠舌頭」手腳脫皮出疹
今日 12:04
【新冠肺炎】西班牙發現逾45%確診者出現新病徵　包括「新冠舌頭」手腳脫皮出疹
新冠肺炎疫情 衞生防護中心 劉家獻 張竹君

最高瀏覽

【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
16:41 2021/01/27
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
14:32 2021/01/27
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開
16:39 2021/01/27
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開