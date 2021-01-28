【新冠肺炎】當局再檢出3名患者染新變種病毒秼　分別由瑞士、菲律賓及南韓抵港

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。（梁偉榮攝）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（28日）新增39宗確診個案，當中有1宗輸入個案及38宗本地個案，其中20宗為源頭不明，其餘18宗與早前個案有關，累計共10,322宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生見記者，交代最新疫情。

張竹君表示，今日輸入個案由南韓抵港（個案編號：10315），以及一名於1月21日由菲律賓抵港人士（個案編號：9946）證實感染「N501Y」的變種病毒株，惟有待詳細檢測才能確定屬英國或南非發現的分類。她又補充，另外亦有一名於1月21日由瑞士經多哈乘搭QR818的抵港人士（個案編號：9943）感染於英國發現的變種病毒種株。

問及目前新變種病毒有沒有蔓延本地個案，張竹君指，公共衞生化驗所會為所有確診個案進行快速測，以了解會否對「N501Y」呈陽性並通知衞生防護中心，其後再作詳細基因分析。

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記者：陳子謙