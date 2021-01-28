西九M+博物館已取入伙紙　正整理藏品及籌備布展

▲ Ｍ＋博物館設計圖片。

西九管理局稱，M+大樓於去年12月24日獲屋宇署發出入伙紙，M+團隊亦已於今年1月搬進大樓辦公，並開始整理藏品和布展工作，料博物館年底開幕。

西九管理局董事局今（28日）舉行第95次會議，管理局署理行政總裁馮程淑儀匯報稱，M+大樓取得入伙紙後，率先啟用提供約150個車位的M+地庫停車場，已於去年底開放予公眾使用，令西九文化區於周末及公眾假期期間所提供的公眾泊車位數目，增加至約480個。

另外故宮文化博物館大樓的建築工程進展順利，目前正鋪設鋁質飾面幕牆及組裝內部機電設備，各項機電測試已安排2月進行，預計第二季向屋宇署及消防處申請展開法定程序。管理局有信心故宮館可如期11月竣工，然後裝修展廳。在展覽策劃方面，故宮館已展開9個開幕展覽的設計工作，並即將為展覽製作及多媒體展品設計進行招標。在完成展廳裝修工程後，北京故宮的文物將可於明年上半年陸續付運抵港。

馮程淑儀指因應疫情，故宮館原定去年12月展開的持分者參與活動會稍作調整。部分交流會，包括與教育界和文化界持份者的會面及討論，將改於網上進行，其他聚焦小組會議則順延至3月或4月展開。

另外疫情持續，直至2月4日於戲曲中心和自由空間的表演及節目，將會改期或取消，部分節目會改為網上形式進行，西九文化區會繼續因應疫情檢視節目和活動的安排。

在項目推展方面，馮程淑儀稱西九文化區管理局大樓的法定檢查，已於1月初展開，預計大樓在農曆新年前獲發入伙紙，完成內部裝修後，管理局各部門職員將可於第二季遷入大樓辦公。

至於演藝綜合劇場和綜合地庫，L1工程合約（即有關設施的底層結構）正處於施工期最後階段，預期2021年年初大致完工。而L2工程合約（即演藝綜合劇場的上蓋）亦在同一工地施工。

最後，連接戲曲中心地庫與港鐵柯士甸站的柯士甸道行人連接系統，在完成所有法定檢查並取得完工證明書後，預計可於第一季開放予公眾使用。

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責任編輯：吳卓峰