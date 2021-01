▲ 《狂舞派3》預計新年上映。

黄修平導演,Baby John、顏卓靈等主演的《狂舞派3》,定於2月11日農曆新年上映,電影公司昨日(27日)推出一套8款精美明信片,令一眾影迷期待值倍增。

因戲院現時在疫情期間關閉,有影迷指要為《狂舞派3》齊齊「集氣上映」,希望戲院能在限期前重開,一眾影迷能如期欣賞電影。《狂舞派3》明信片設計帶點街頭的感覺,切合《狂舞派3》的感覺。

▲ 一套8款明信片。

海報設計師及劇照師曾覓(Quist Tsang)為明信片作註解:「背後設計意念:海報及postcard設計靈感來自於電影的內容,臥虎藏龍的工廈裡,一班才華橫溢的創作人默默地埋頭苦幹,每個人都有著不一樣的生命力及人生理念,postcard 的設計以強烈的色彩配以正能量的字語把不同角色的心態有力地表現出來, 盡顯我們的輕狂歲月,無畏無懼。BRING IT ON! WE LIVE IT UP That’s the way we keep grooving!」