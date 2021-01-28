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【新冠肺炎】再多兩名公立醫院病人離世　另32人目前情況危殆

社會 16:42 2021/01/28

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生。（梁偉榮攝）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（28日）新增39宗確診個案，當中有1宗輸入個案及38宗本地個案，其中20宗為源頭不明，其餘18宗與早前個案有關。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生見記者，交代最新疫情。

劉家獻表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得宗呈報個案71宗，而今日再多76名確診病人出院，並9,239康復出院。他續指，過去24小時，再多2名公立醫院病人離世，總數有172名公立病人在公立醫院離世。一名為47歲男朋友(編號：8452)，去年12月23日因呼吸困難到廣華醫院求醫，延至今早8時32分離世；另一病人為66歲聯合醫院男病人(編號：7259)，本身為長期病患者，延至今午12時16分離世。

另外，現時有836名確診病人在22間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中32人情況危殆、33人嚴重、771穩定；現時正使用1,220張負壓病床及672間負壓病房，使用率分別為69%及76%。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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