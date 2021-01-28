【新冠疫苗】南韓指北韓黑客竊取數據研發新冠疫苗　針對發燒者進行人體實驗

▲ 有南韓媒體報道，北韓黑客竊取數據研發新冠疫苗，針對發燒者進行人體實驗。

新冠肺炎疫情持續，多國加入疫苗研發競賽，其中對外宣稱「零確診」的北韓（朝鮮）亦被指，運用黑客從外國竊取的數據來研發疫苗，目前已進入人體試驗階段，而疫苗開發情形由金與正親自監督。

▲ 消息指，北韓疫苗開發情形由金與正親自監督。（圖片來源：法新社）

據南韓媒體《每日朝鮮》（Daily NK）引述消息人士報道，北韓自行研發中的新冠疫苗目前進入了人體試驗階段。報道指，北韓金日成綜合大學利用黑客從外國科學家竊取得來的數據，在生物研究中心研發疫苗，目前已結束了第一、第二臨床試驗。

報道引述消息人士透露，北韓設立了竊取新冠肺炎相關情報等的專門黑客組織，該組織隸屬於偵察總局第325局，由勞動黨中央直接指揮，向領導人金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正匯報情形。

北韓對外表示沒有新冠肺炎確診病例，因此疫苗試驗對象鎖定為出現發高燒、呼吸困難等症狀的疑似患者。目前臨床試驗正進行至第三階段。

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南韓網絡安全公司ESRC主任文宗賢表示，去年約10月初，北韓不斷針對南韓國內外的製藥公司進行黑客襲擊：

很難確定朝鮮（北韓）盜取了何種資料，可是預計盜取了相當多的資料。

報道指，目前南韓製藥公司亦未完全掌握疫苗技術，而成功開發疫苗的海外製藥公司，也還未完全解決疫苗保管等相關技術問題，估計以北韓現況，很難在短時間內研製出疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣