涉多處偷拍女性裙底　警總男文員認13項有違公德罪囚82天

▲ 警署男文員涉多處偷拍女同事裙底，今於東區裁判法院承認控罪判囚82天。(經濟日報資料圖片)

於警察總部工作的男文員，涉在警總內偷拍女同事裙底，被捕後手機內被發現大量偷拍裙底的片段，地點包括警總內、附近行人天橋及港鐵站等，涉案男文員今（28日）於東區裁判法院承認13項作出有違公德的行為罪。辯方求情指，被告因生活壓力，想找尋刺激而犯案。裁判官直斥被告的行為侮辱女性，終判被告入獄82天。

38歲被告林進業，報稱公務員，被控15項作出有違公德的行為罪，律政司撤回其中2項控罪，被告今承認餘下13項控罪。

控罪指，被告於2018年12月5日至2019年11月21日期間，在港鐵香港站、灣仔軍器廠街行人天橋、灣仔電車站、商場等公眾地方，偷拍女子X、Y、Z及其他多名不知名女子的裙底影片及相片。

案情指，1名在警總內工作的女子，某天發現被告將手機放在大腿上，鏡頭稍為向上，發現他正偷拍裙底，故報案處理。警方發現被告手機內，被刪除文件夾中有44段裙底片段，調查下發現一共有124段影片及12張照片。

據悉，因你受法例所限，警方未能就警總內的偷拍行為提出檢控，只能就被告在警總以外的公眾地方的行為檢控。

辯方律師求情指，被告已婚，育有2名年幼女兒，分別為3歲及2個月。辯方又指，被告因生活壓力大，想找尋刺激而犯案，而且並非用影片作猥褻行為，被告事後已尋求心理及精神科治療，希望法庭可以判處緩刑，讓被告照顧家人。

裁判官指出，被告初犯案時，長女只有10個月大，而幼女則在被捕後才成孕，被告被捕後肯定知道自己會有後果，法庭不會接納其家庭狀況為求情理由。

裁判官直斥被告的行為侮辱女性，而被告的心理問題亦非開脫理由，故不會考慮判以緩刑。裁判官以每項控罪監禁30天為量刑起點，考慮求情及扣減刑期後，判監82天。

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記者：林欣樂