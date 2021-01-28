假日不准外宿與女兒同住　菲傭申覆核質疑政策詮釋錯誤

▲ 菲傭假日不獲准外宿與女兒同住，今向高院申司法覆核。(經濟日報資料圖片)

菲傭前年來港工作後懷孕並誕下女兒，菲傭產女後欲於產假期間在外住宿，以便照顧女兒，惟合約訂明外傭必須居於僱主家中，菲傭質疑勞工處錯誤詮釋政策，才拒批外傭的外宿申請，菲傭早前就此提出司法覆核。法官今（28日）聽罷雙方陳詞後，押後裁決。

申請人Fernandez Yvette Dingle及其女兒；答辯人勞工處處長及入境處處長。

申請人一方今於庭上陳詞指，根據外傭的《標準僱傭合約》，外傭每周可享有一天休息日，而所謂一天是指連續不少於24小時。申請人指，外傭於休息日當天可隨意到任何地方或做任何事，而毋須留守家中，申請人認為，外傭在該24小時內均應可以自由活動，僱主不應規限外傭需於特定時間回家，因此外傭於休息日可在外留宿。申請人指產假亦屬假期的一種，因此申請人於14周產假之中，亦理應獲准外宿。

法官一度質疑申請人提出的爭議屬合約條文的詮釋，並非法庭可以透過司法覆核處理的問題。申請人一方則解釋，勞工處處長有權批准外傭毋須執行與僱主同住的規定，但正正因為處長錯誤詮釋《標準僱傭合約》第3條，才認為同住規定於假日亦適用，並因此拒絕批准申請人的要求。

申請人一方續指，申請人的僱主不容許她將女嬰帶返僱主家中，變相申請人只可在違反僱傭合約，或將早產3周的女嬰置之不理之間作出選擇，若申請人選擇違反僱傭合約，她將需要面對入境處的執法行動、刑事檢控及僱主的民事訴訟，申請人一方認為，外傭不應因為服務特定市場，而受到較少的保障。

政府一方則回應指，《標準僱傭合約》第3條訂明，外傭必須與僱主同住，即使是產假亦非例外情況。法官列舉多個情況，例如外傭於假日欲前往澳門或深圳過夜、到酒店留宿或因分娩而住院等，在僱主不同意的情況下，外傭的行動會否構成違約？政府一方回應指，每個情況均需個別考慮，但住院屬醫療需要，而其他情況下未經僱主同意而外宿，原則上均屬違約。

政府一方又指，合約中的同住規定，某程度上亦是保障外傭，以免外傭在懷孕及生產後被僱主拒諸門外。法官聽罷雙方陳詞後，押後裁決。

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記者：楊詠渝