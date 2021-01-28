鄭若驊：公私營機構律師現可申請借調至海牙　私人律師每月可獲5萬元津貼

▲ 律政司司長鄭若驊。（資料圖片）

律政司司長鄭若驊發表網誌，指上月22日與海牙國際私法會議，透過網上簽署諒解備忘錄，雙方就法律專業人員借調計劃的技術，以及行政安排達成協議，讓本港法律人員可在海牙會議常設局短期工作。

鄭若驊網誌中表示，有關諒解備忘錄，是去年底與海牙會議秘書長Christophe Bernasconi在網上簽署，更特別提到，協議除包括公營機構法律人員外，私人執業律師也可報名參加，工作為期一般半年至一年，在港府支持下，海牙會議會向成功申請的私人執業律師提供每月5萬港元津貼。

有關借調計劃現已接受申請，截止日期為2月18日，鄭若驊呼籲本地律師(須具中國籍的香港永久居民)，不論是私人執業、或在政府或公營機構工作，應積極把握機會。

她強調，現時很多民事、商事、刑事及家事的案件，都有可能涉及多於一個司法管轄區，國際私法確保了相關法律可在跨境層面有效地運作。在國際機構工作累積經驗，是促成法律界可持續發展的關鍵因素，亦有助鞏固香港作為全球主要國際法律及爭議解決服務中心的地位。

而律政師亦正與不同國際組織磋商，期望讓本港法律專業人才有更多借調機會。

有興趣了解詳情，可到網頁：https://www.doj.gov.hk/tc/miscellaneous/secondment_programmes_to_international_organisations.html查詢。

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責任編輯：李淇