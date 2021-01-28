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LinkedIn公布2021年職業需求增長類型　涉及醫療、教育及數碼領域

職場 16:51 2021/01/28

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LinkedIn發表調查報告指出，2021年全球招聘市場對醫療、教育及數碼領域的工作需求增長最快。

新冠肺炎疫情下，工作模式及環境迎來新常態，就業市場對於不同職業需求產生變化。LinkedIn於1月份發表一項調查報告，研究2021年全球招聘市場對於不同職業的需求變化，當中市場對醫療、教育及數碼領域的工作需求增長最快。

最近，LinkedIn發布首份《Jobs on the Rise》調查報告，該調查共追蹤全球逾15,000份職位空缺增長數目，並列出2021年增長速度最快的職業類型，將其劃分為15種主要類別。

報告發現，市場對於醫療、教育及數碼領域等工作需求大幅增加，其招聘城市大部分來自泰國曼谷及清邁、印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡、菲律賓馬尼拉及新加坡等地，主要集中在東南亞地區。

調查結果顯示，2021年產生的職業需求變化，與新冠肺炎疫情有直接關聯。報告指出，未來市場對醫療領域相關的工作需求將持續增加，除了醫生、護士等前線醫護人員以外，另外也包括社會工作者，以及精神健康等專業人士。報告也指出，在疫情爆發期間，企業加速行業數碼轉型，採取遙距辦公等措施，各行各業對數碼科技、軟件及網絡安全方面的人才需求激增，例如一些數據分析師、軟件及技術專業人員、社交媒體管理人員等。

LinkedIn鼓勵求職者善用綫上工具學習新技能，保持終身學習的心態，為未來進入新興行業作好準備。

責任編輯：李寶如

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