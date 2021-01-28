【神奇翻新】前黑澀會美眉閨房媲美「垃圾窩」　花8萬元大翻新超狂收納如專櫃

前黑澀會美眉薔薔（林恩伶，原名：林嘉凌）擁有火辣身材，她早前公開自己凌亂閨房媲美「垃圾窩」，衣櫃底下藏蟑螂屍體、床單掀開9處M血等，大批網民直呼虛有其表。薔薔豪花30萬元新台幣（約8.4萬港元），經過兩個月的大翻新，超狂收納如專櫃，令人眼前一亮。

薔薔透過節目《女人我最大》的YouTube企劃《玩美研究室》，曝光自己凌亂閨房，讓人難以置信，薔薔最終接受好友王思佳的建議，一同翻新閨房，經過兩個月改造，日前終迎來成果，房間內的所有家具清空，重新訂製，花板的壁紙以及木製地板都重鋪了一遍。

節目中，王思佳帶著鏡頭一打開門，開心表示聞到一陣撲鼻而來的香味，一轉頭薔薔穿著性感衣服躺在新購入的床上，沒有了過往髒亂又有血漬的床單，取而代之的是乾淨又奢華的柔軟床鋪，王思佳直呼，「你根本就是從地獄爬回來的女人！」而床的旁邊則是設計了開放式的衣櫃，上下兩排全部掛滿了薔薔的戰服，中間的空間也特地擺上手袋，所有的服飾一眼望去就可以找到。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

不僅如此，化妝品、鞋子均透過收納，排得整整齊齊，猶如專櫃，另門後也安裝了一個有燈光的全身鏡，沒想到鏡子打開還藏有收納飾品的空間。王思佳看著薔薔從髒亂女孩，變身整齊女人相當感動，忍不住說：「她現在都會收了，我要哭了」。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

薔薔透露，將整個房間從頭改造，大約花了30萬新台幣。大批網民看了翻新後的房間，直言漂亮又實用，花這筆錢「非常值得」、「薔薔整個人都變了」、「花大錢改造，薔薔也懂得怎麼保持整潔了啦」。

同場加映：【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

TOPick登陸MeWe啦： https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰羅嘉欣