兼職幹事患頸椎退化被解僱　入稟控九龍西區各界協會涉歧視

▲ 兼職幹事稱患頸椎退化遭解僱，入稟指九龍西區各界協會涉歧視。(經濟日報資料圖片)

60歲婦人指稱於2019年1月獲九龍西區各界協會聘用為兼職幹事，惟她其後被診斷患上頸椎退化及須每周2天請2小時病假進行物理治療，及後遭九龍西區各界協會解僱。該女子今（28日）透過平機會入稟區域法院，指九龍西區各界協會涉違反《殘疾歧視條例》，並要求13.1萬賠償。

申索人為招綺蓮，答辯公司為九龍西區各界協會有限公司。

入稟狀指，申索人於2019年1月由答辯公司的副會長林振永進行面試，其後達成非書面僱傭協議，申索人在面試中表明自己有不同病患，須定時覆診，林指只要知會他便沒有問題。同年3月5日，申索人開始上班，及後於同月19日向林請了兩天病假作覆診，當時林沒有反對。

及至同年4月，申請人被診斷患有頸椎退化及頸椎第7節神經根病症，屬《殘疾歧視條例》下的殘疾人士。同年5月16日，申索人在下午請了兩小時病假，前往接受物理治療，申索人及後又告知林，往後每周均須接受2次物理治療，每次均在下午進行。

及至同月20日，申索人再請了兩小時病假。林翌日發WhatsApp信息给申索人，指考慮到申索人的身體情況，認為申索人不適合繼續留在公司工作，指申索人工作至5月底離開。

申索人收到解僱信息後，理解為僱用期直至同月31日。申索人在同月23日照常上班，但獲同事告知不用每天上班，只須等待公司電話通知，要求她上班時才上班；申索人最後上班日期為2019年5月23日。

入稟狀指答辯公司涉違反《殘疾歧視條例》，申索人遂向答辯公司索償6萬元感情損害賠償，以及約7.1萬元收入損害賠償。

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記者：王仁昌