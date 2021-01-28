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涉煽動他人分裂國家　鍾翰林續還押待申法援

社會 17:01 2021/01/28

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鍾翰林被控分裂國家等罪，今於區域法院提訊，鍾續還押等候法援申請結果。(經濟日報資料圖片)

前「學生動源」召集人鍾翰林涉在社交平台發表煽動他人分裂國家的內容，涉違反港區國安法，被控分裂國家罪及串謀發布煽動性刊物等共4罪。鍾翰林今（28日）被押解到區域法院提訊，暫毋須答辯，以待法援申請結果，鍾續還押至3月25日再訊。

被告鍾翰林 （19歲；報稱無業），被控1項分裂國家罪、2項洗黑錢及1項串謀發布煽動性刊物罪。

辯方今天指被告已申請法援，但仍須等待批核，申請將案件押後；被告今暫仍毋須答辯。

法官將案件押後3月25日再訊，被告沒有保釋申請，續還押候訊。

分裂國家罪指，被告於2020年7月1日至10月27日在香港與其他人積極組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家，破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

鍾另被控於2018年11月30日至2020年6月9日串謀發佈煽動性刊物，激起香港居民企圖不循合法途徑改變其他在香港的依法制定的事項；及於2018年1月19日至2020年7月29日，分別在Paypal Hong Kong Limited及香港上海滙豐銀行有限公司的帳戶內，持有2筆總值$133,417.69元和$564,318.19元的款項，而該2筆款項屬從可公訴罪行的得益。

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記者：王仁昌

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