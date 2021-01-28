林卓廷關注政府以何藉口指區議員宣誓不真誠

▲ 左起：劉慧卿、林卓廷。（短片截圖）

港府表示，農曆新年後向立法會提交《宣誓及聲明條例》修訂，並將區議員宣誓納入修訂範圍。前立法會議員、民主黨副主席林卓廷認為，現時關鍵不在於宣誓與否，而是完成宣誓後，政府以何藉口指區議員宣誓不真誠，繼而將其DQ。

林卓廷今日接受民主黨前主席劉慧卿訪問時，被問到就區議員宣誓問題，民主黨有何對策時，林卓廷稱，現在未知道宣誓內容，如果內容和立法會誓詞一樣，看不到為何不參與宣誓。他又表示，如果政府要DQ區議員，並沒有任何措施可以應對。

民政事務局局長徐英偉早前批評，區議會已失效。林卓廷認為政府蔑視真實的民意，他批評是政府不讓開會，不提供秘書支援，不給場地，財政撥款安排也「改晒規矩」，他稱，有很多區議會要求買防疫物資派發給地區街坊，但政府卻稱物資充足，不會再買，惟之後又自己購入大批物資，並交予在區議會選舉落選、在區議會擔任分區委員會的委員去派發物資，他形容政府此舉是貶低民選區議會，抬高建制力量。

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記者：林曉君