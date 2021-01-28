  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 17:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林卓廷關注政府以何藉口指區議員宣誓不真誠

政治 17:06 2021/01/28

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

左起：劉慧卿、林卓廷。（短片截圖）

港府表示，農曆新年後向立法會提交《宣誓及聲明條例》修訂，並將區議員宣誓納入修訂範圍。前立法會議員、民主黨副主席林卓廷認為，現時關鍵不在於宣誓與否，而是完成宣誓後，政府以何藉口指區議員宣誓不真誠，繼而將其DQ。

林卓廷今日接受民主黨前主席劉慧卿訪問時，被問到就區議員宣誓問題，民主黨有何對策時，林卓廷稱，現在未知道宣誓內容，如果內容和立法會誓詞一樣，看不到為何不參與宣誓。他又表示，如果政府要DQ區議員，並沒有任何措施可以應對。

民政事務局局長徐英偉早前批評，區議會已失效。林卓廷認為政府蔑視真實的民意，他批評是政府不讓開會，不提供秘書支援，不給場地，財政撥款安排也「改晒規矩」，他稱，有很多區議會要求買防疫物資派發給地區街坊，但政府卻稱物資充足，不會再買，惟之後又自己購入大批物資，並交予在區議會選舉落選、在區議會擔任分區委員會的委員去派發物資，他形容政府此舉是貶低民選區議會，抬高建制力量。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

相關文章

林鄭去信立法會　料涉DQ區議員的宣誓準則農曆年後交立法會
18:19 2021/01/19
林鄭去信立法會　料涉DQ區議員的宣誓準則農曆年後交立法會
建制派促修例涵蓋區議員宣誓　取消違誓區議員資格
16:06 2021/01/25
建制派促修例涵蓋區議員宣誓　取消違誓區議員資格
民主黨改選羅健熙當選主席　林卓廷梁翊婷任副主席
17:11 2020/12/06
民主黨改選羅健熙當選主席　林卓廷梁翊婷任副主席
與6人涉7.21元朗暴動案　林卓廷擬否認控罪
16:58 2021/01/05
與6人涉7.21元朗暴動案　林卓廷擬否認控罪
區議會 劉慧卿 民主黨 林卓廷 政治

最高瀏覽

【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
16:41 2021/01/27
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
14:32 2021/01/27
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開
16:39 2021/01/27
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開