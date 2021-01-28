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【新冠肺炎】廣華醫院地盤爆確診個案　醫管局稱因不影響病人或醫護人員故未有對外公布

社會 17:06 2021/01/28

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由中國建築承建的廣華醫院重建工程地盤日前爆出確診個案（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（28日）新增39宗確診個案，當中有1宗輸入個案及38宗本地個案，其中20宗為源頭不明，其餘18宗與早前個案有關，累計共10,322宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生見記者，交代最新疫情。

由中國建築承建的廣華醫院重建工程地盤日前爆出確診個案，但工程僅停工兩日後便復工。劉家獻回應事件時表示，醫管局從承建商知悉在今月24日一名地盤學徒確診，及後一直有與承建商跟進及聯絡，知悉他們有進行清潔及消毒，亦有與衞生防護中心聯絡。他續指，該地盤由承建商管理，當時看到因不涉及有病人或醫護人員受影響，因此沒有向外公布。他表示，會檢討做法及可改善的空間。

張竹君則表示，如收到任何地盤確診，衞生防護中心一律建議停工14日進行清潔及員工要進行檢測，但她昨日知悉廣華醫院地盤未有考慮停工14日，故已安排同事聯絡承建商並通知他們再停工。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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