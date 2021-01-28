東張西望報道腦退化老翁遭訂購成人節目被指欠公允　TVB遭通訊局裁定投訴成立

▲ 通訊局向無綫發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》。（資料圖片）

TVB無綫電視資訊節目「東張西望」，去年5月21日一集關於收費電視及寬頻上網推銷的報道內容，今（28日）被通訊局裁定投訴成立，涉及節目的公平和回應權利，向無綫發出強烈勸諭，敦促TVB嚴格遵守《電視節目守則》中的條文。

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TVB「東張西望」當日報道稱，不少收費電視及寬頻上網營業員的推銷手法，一直惹人詬病。指收到觀眾投訴，家中患有腦退化症的父親，被游說訂購「AV放題」套餐；母親則於上網計劃完結後，自動「被續約」。節目找來事主表述詳情，還有專家評論。

可是通訊局接獲投訴稱，指片段中的帳單上影像，標識模糊；加上摘錄自訂購詳情的列印文本上，有關節目組合名稱和介紹，可輕易識別出有關收費電視服務供應商。另外投訴稱，節目針對收費電視服務供應商的客戶服務及銷售手法，沒有事實根據和具誤導成分，包括令人認為供應商的客戶服務欠佳，在處理顧客查詢時推卸責任，以及銷售手法不當。另外該環節也使用損害供應商聲譽的錯誤資料，歪曲事實，對供應商不公平，但TVB卻無給予供應商作出回應。

通訊局考慮了個案的相關資料，包括無綫的陳述，認為即使節目顯示的標識，以電腦效果模糊化處理，以及一些列印文件所載的節目組合名，一般觀眾可從整體播出的材料，合理推斷所指的是哪間收費電視服務供應商。

局方又稱，節目以旁白形式讀出或該受訪者作出的相關言論， 可被視為帶有損害收費電視服務供應商，有關客戶服務及銷售手法的批評。然而無綫未有給予供應商適當機會作出回應，違反《電視節目守則》。通訊局認為投訴成立，定向無綫發出強烈勸諭。

通訊局又稱，有關去年2月28日在港台電視31及無綫翡翠台，以及去年3月13日及4月10日在港台電視31播放的3集《頭條新聞》投訴，通訊局認為有關該3集節目污衊和侮辱警務人員的投訴，以及有關去年3月13日播出的一集未有提供適當回應機會的投訴成立，並向港台發出強烈勸諭。

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責任編輯：吳卓峰