【名牌港妻】港妻買$3.3萬LV袋　生日丈夫被迫夾錢當結婚周年禮物︰ 自己一個過更好

▲ 港妻買了3萬3千元名牌手袋，要求生日的老公贊助一半，丈夫大感無癮。

夫妻相處之道充滿學問。本港一名人夫在生日時與老婆逛街，妻子看中3萬3千元名牌手袋，要求老公贊助一半，老公有感自己月入只有2萬多，卻在自己生日時花逾萬元送禮物予老婆，很無癮及不開心，開始反思夫妻關係。

老婆買名牌先斬後奏

該港男於24日（星期日）在「連登討論區」以「自己生日要送萬幾蚊嘅禮物俾人」為題大吐苦水，表示之前生日，老婆約他放工去行名店，原先是看中一對3千多元的Chanel耳環，叫他補送作為結婚周年禮物，事後變成被「屈」花了約1萬6千元。

去到點知冇貨，所以去LV買咗個$33,000嘅手袋，買完叫我俾返一半錢佢。

壽星仔生日大出血

當天是該網民生日，買外賣回家差不多10時，而回家途中挨住肚餓，拎著一袋二袋，跟在老婆及姨仔後面，果一刻自覺淒涼。

食完飯同生日蛋糕，我老婆俾咗封1000蚊利是俾我。其實我只要求我嘅生日過得好簡單，唔使禮物，舒舒服服食餐好嘅就得，我真心覺得，生日自己一個過更加好。

他有感不受尊重，曾向老婆表達不滿意，「咁樣過生日仲慘過自己一個過，一世難忘」，卻換來太太「你生日可以達成咁既成就，你應該覺得光榮」，有感不受尊重。

夫妻月入相差約3倍

該港男提及太太是言語治療，月入6萬幾，而他在學校整電腦，搵2萬幾蚊一個月，2人在交友app認識，拍拖4年，結婚2年。他大呻︰

我係唔會買咁貴奢侈品俾自己。佢買得起冇問題，但點解要我夾？我覺得好肉赤。仲要買完先叫我夾，大佬，你問聲都好丫。年年大時大節都要送，間唔時都過萬，我跟本儲唔到錢。

當天正是樓主生日，他生日只想舒舒服服食餐好。「送還送，點解唔等其他日子先叫我送」，叫壽星仔送份大禮俾人，而自己是沒有，覺得好好笑，最後收到一千元生日利是，感沒誠意。

男卑女尊不平等

他開始反思夫妻關係，「我覺得我似工人」，跟搵錢是自己約3倍的老婆，在家庭不是平對，生活開支就一人一半，供樓是太太6成，丈夫4成，可是層樓是她名下。

大部分網民為樓主感不值，只是少數認為老婆是「紆尊降貴」。留言如下︰

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責任編輯：王明芳