【英文量詞】Little, a little, few, a few的區別

英文的數量詞 「little、a little」 和 「a few、few」 有甚麼區別？這些量詞在用來修飾名詞時，哪些可以修飾可數名詞？哪些只能修飾不可數名詞？

「little、a little」的區別

「little」 和 「a little」通常後面是不可數名詞，「A little」 的意思是 「一點」。

例子： a little water（一點水）



a little bread（一點面包）



a little money（一點錢）



a little ice-cream(一點雪糕)

至於「little」作量詞使用的時候，意思是 「很少的、幾乎沒有」，用來強調數量是很少很少，少到幾乎可以忽略不計。

例子：

I have little time to do this work. 我只有很少時間去完成這項工作。

「a few、few」的用法

「a few」 用在可數名詞前，意思是 「一些，幾個」。

例子：

a few people（幾個人）； a few cakes（幾個蛋糕 ）； a few apples(幾個蘋果) a few books（幾本書 ）。

至於「few」 作量詞的時候，意思是 「很少，幾乎沒有」。

例子：

I have few friends who can speak Janpanese. 我幾乎沒有會說英語的朋友。

There are few books in my room. 我的房間內沒有幾本書。

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