【英文量詞】Little, a little, few, a few的區別

英文的數量詞 「little、a little」 和 「a few、few」 有甚麼區別?這些量詞在用來修飾名詞時,哪些可以修飾可數名詞?哪些只能修飾不可數名詞?

「little、a little」的區別

「little」 和 「a little」通常後面是不可數名詞,「A little」 的意思是 「一點」。

例子: a little water(一點水)



a little bread(一點面包)



a little money(一點錢)



a little ice-cream(一點雪糕)

至於「little」作量詞使用的時候,意思是 「很少的、幾乎沒有」,用來強調數量是很少很少,少到幾乎可以忽略不計。

例子:

I have little time to do this work. 我只有很少時間去完成這項工作。

「a few、few」的用法

「a few」 用在可數名詞前,意思是 「一些,幾個」。

例子:

a few people(幾個人); a few cakes(幾個蛋糕 ); a few apples(幾個蘋果) a few books(幾本書 )。

至於「few」 作量詞的時候,意思是 「很少,幾乎沒有」。

例子:

I have few friends who can speak Janpanese. 我幾乎沒有會說英語的朋友。

There are few books in my room. 我的房間內沒有幾本書。

