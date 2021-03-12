  • 26°C
香港時間 : 2021312日 (五) 13:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英文量詞】Little, a little, few, a few的區別

英文科 11:58 2021/03/12

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

英文的數量詞 「little、a little」 和 「a few、few」 有甚麼區別？這些量詞在用來修飾名詞時，哪些可以修飾可數名詞？哪些只能修飾不可數名詞？

「little、a little」的區別

 「little」 和 「a little」通常後面是不可數名詞，「A little」 的意思是 「一點」。

例子：

a little water（一點水）

a little bread（一點面包）

a little money（一點錢）

a little ice-cream(一點雪糕)

至於「little」作量詞使用的時候，意思是 「很少的、幾乎沒有」，用來強調數量是很少很少，少到幾乎可以忽略不計。

例子：

I have little time to do this work.

我只有很少時間去完成這項工作。

「a few、few」的用法

「a few」 用在可數名詞前，意思是 「一些，幾個」。

例子： 

 a few people（幾個人）；

a few cakes（幾個蛋糕 ）；

 a few apples(幾個蘋果)

a few books（幾本書 ）。

至於「few」 作量詞的時候，意思是 「很少，幾乎沒有」。

例子：

I have few friends who can speak Janpanese.

我幾乎沒有會說英語的朋友。

There are few books in my room.

我的房間內沒有幾本書。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

高效學習 英文科

最高瀏覽

【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
14:21 2021/03/10
【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
11:25 2021/03/10
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫
16:50 2021/03/11
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫