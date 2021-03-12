【英文量詞】Little, a little, few, a few的區別
英文的數量詞 「little、a little」 和 「a few、few」 有甚麼區別？這些量詞在用來修飾名詞時，哪些可以修飾可數名詞？哪些只能修飾不可數名詞？
「little、a little」的區別
「little」 和 「a little」通常後面是不可數名詞，「A little」 的意思是 「一點」。
例子：
a little water（一點水）
a little bread（一點面包）
a little money（一點錢）
a little ice-cream(一點雪糕)
至於「little」作量詞使用的時候，意思是 「很少的、幾乎沒有」，用來強調數量是很少很少，少到幾乎可以忽略不計。
例子：
I have little time to do this work.
我只有很少時間去完成這項工作。
「a few、few」的用法
「a few」 用在可數名詞前，意思是 「一些，幾個」。
例子：
a few people（幾個人）；
a few cakes（幾個蛋糕 ）；
a few apples(幾個蘋果)
a few books（幾本書 ）。
至於「few」 作量詞的時候，意思是 「很少，幾乎沒有」。
例子：
I have few friends who can speak Janpanese.
我幾乎沒有會說英語的朋友。
There are few books in my room.
我的房間內沒有幾本書。
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