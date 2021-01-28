講師涉藏弩及箭囚1年　高院駁回其定罪上訴申請

▲ 講師涉藏弩及箭判囚1年，高院今駁回其定罪上訴申請。(經濟日報資料圖片)

37歲教大講師於2020年元旦遊行當日，被警員發現身上藏有自製弩及木棒，警方其後再於其家中搜出弩及箭，講師早前被裁定在公眾地方管有攻擊性武器及有意圖管有攻擊性武器罪名成立，判囚1年。講師其後就定罪提出上訴，法官今頒下判詞，駁回上訴，維持原判。

法官於判詞中指出，上訴人岑嘉林批評原審裁判官在未有給予控辯雙方作回應的情況下，便運用「司法認知」處理案發當日有關反修例遊行的情況。惟法官認為，裁判官並非必須有證據才可作出「司法認知」，基於2019年因反修例事件而引致的廣泛和連續示威行動，是人所皆知的事實。即使裁判官不考慮當日確實發生了示威事件，只是考慮當日示威活動未有停止跡象，而且仍有激烈示威者使用暴力，他仍可運用「司法認知」，法官因此認為裁判官的做法對上訴人並無構成不公。

至於上訴人當日身藏的物品，法官認為上訴人當時管有具傷人力量的弩和20支削尖了的木棒，加上他的衣著、裝備與其他遊行人士常用的物品相若，將所有環境證據作推論，法官認同裁判官裁定他管有弩和削尖了的木棒，是擬供他本人或他人作傷害他人之用。法官因此裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪的定罪穩妥。

至於有意圖管有攻擊性武器罪，法官認為裁判官在考慮此控罪時，強調他不將首項控罪涉及的弩和削尖了的木棒考慮在內，做法未免對上訴人過於寬大。法官指鑑於當時社會環境，上訴人曾攜帶類似武器前往示威現場，因此唯一合理推論是，上訴人在家中管有的弩和箭，亦是日後在示威活動中傷害他人之用。

法官因此認為兩項定罪均無不穩妥之處，決定駁回上訴，維持原判。

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記者：楊詠渝