7旬翁元朗騎單車遭田螺車輾斃　65歲男司機被捕

▲ 一名7旬翁在元朗踩單車時，被轉彎的田螺車撞倒輾斃。（曾秋文攝）

元朗發生奪命交通意外，今日（28日）下午一輛田螺車沿青山公路往屯門方向行駛，當左轉入唐人新村路時，疑未留意有足夠空間，將一架單車撞倒，騎單車76歲老翁倒地復被田螺車輾過，當場死亡，警方事後將涉事司機拘捕。

車禍中死亡老翁因身上沒有無身份證明文件，警方在附近尋到街坊證實其身份，並聯絡家人協助調查。

事發在下午12時46分，65歲男司機駕駛一輛田螺車沿青山公路向屯門方向行駛，途至輕鐵屏山站時，當時左邊有一名老翁正騎單車在田螺車旁行駛，2車一同左轉準備進入唐人新村路，疑有人沒有察覺單車在旁，左車身將單車連人帶車撞倒，左邊後內胎更將其輾過。老翁當場重傷昏迷，田螺車駛前近百米後司機始覺有異，落車察看及報警。

警方和救護員到場，證實老翁已不治，用帳蓬蓋上遺體，涉事單車嚴重損毀。警員在現場搜證，尋找閉路電視或目擊者協助調查意外經過。

點擊圖片即睇現場情況：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文