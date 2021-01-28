  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

7旬翁元朗騎單車遭田螺車輾斃　65歲男司機被捕

社會 17:21 2021/01/28

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

一名7旬翁在元朗踩單車時，被轉彎的田螺車撞倒輾斃。（曾秋文攝）

元朗發生奪命交通意外，今日（28日）下午一輛田螺車沿青山公路往屯門方向行駛，當左轉入唐人新村路時，疑未留意有足夠空間，將一架單車撞倒，騎單車76歲老翁倒地復被田螺車輾過，當場死亡，警方事後將涉事司機拘捕。

車禍中死亡老翁因身上沒有無身份證明文件，警方在附近尋到街坊證實其身份，並聯絡家人協助調查。

事發在下午12時46分，65歲男司機駕駛一輛田螺車沿青山公路向屯門方向行駛，途至輕鐵屏山站時，當時左邊有一名老翁正騎單車在田螺車旁行駛，2車一同左轉準備進入唐人新村路，疑有人沒有察覺單車在旁，左車身將單車連人帶車撞倒，左邊後內胎更將其輾過。老翁當場重傷昏迷，田螺車駛前近百米後司機始覺有異，落車察看及報警。

警方和救護員到場，證實老翁已不治，用帳蓬蓋上遺體，涉事單車嚴重損毀。警員在現場搜證，尋找閉路電視或目擊者協助調查意外經過。

點擊圖片即睇現場情況：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文

單車 司機 元朗

最高瀏覽

【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
16:41 2021/01/27
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
14:32 2021/01/27
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開
16:39 2021/01/27
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開