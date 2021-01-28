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【娛樂大亨】古天樂+林建岳疫市開公司撐影視業　楊穎任股東馮德倫拍短片

娛樂 17:51 2021/01/28

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

古天樂「天下一」跟「寰亞」合作開影視公司。

雖然近一年疫情對演藝界帶來不少衝擊，但依然有製作人及老闆對未來影視業投以信心。今日寰亞傳媒集團公布，將跟古天樂領軍的天下一合作，成立娛樂公司Cool Style，藝人楊穎（Angelababy）則成為策略性股東。

寰亞傳媒集團有限公司（「寰亞傳媒」）連同其附屬公司（「集團」股份代號：8075）， 今日向傳媒宣佈，將跟天下一集團有限公司（「天下一」）成立 Cool Style（「公司」），共同營運及拓展新娛樂事業板塊。

跟Cool Style合資的影視公司，並包括經紀人公司Kim Chou及馮德倫創辦的FMP，而此全新公司將共同營運及拓展新娛樂事業板塊。

古天樂跟楊穎同樣兼顧幕前及幕後製作。（東星圖片）

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Cool Style成立後，經營範圍主要提供藝人管理及相關業務，培養演藝界新力軍，同時製作本地電影，以培育及提供機會予新晉演員。

另外，該公司亦會製作以社交媒體及電子商務為主的短視頻，集中短視頻市場機遇。

寰亞傳媒集團有限公司發言人表示，集團未來方針主要是積極培養新人，積極創新，同時加速數碼化步伐，向短視頻、社交電商平台進發。

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而天下一集團發言人亦指：「兩間公司合作，希望會拍攝更多不同題材的本地電影，以及發掘及培育更多有潛質的新進演員及導演。」

事實寰亞傳媒與天下一的關係良好，除曾合作多部電影製作，雙方亦曾合資成立天寰電視製作有限公司，並製作劇集《地產仔》。近日寰亞傳媒的股份配售完成，天下一為其中一位獲批股的股東。

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另外，有份合資Cool Sytle的風尚國際有限公司創辦人Kim Chou ，旗下藝人包括Angelababy ，她亦將成為新公司策略性股東，Angelababy表示：「期待更多的新人和新作品，加油！」

馮德倫近年專注任導演，曾拍攝美劇《五行刺客》。

至於FMP製作公司創辦人則為導演兼演員的馮德倫，他稱：「很高興和兩間公司的合作，希望在短視頻製作上能幫助提高產品的質素與水平，創作上也能打造出有國際視野的本土作品。」

同場加映：謝雪心專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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