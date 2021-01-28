【佛系坤哥】吳業坤往日本體驗工作假期　坤哥兩個月零工作：覺得自己好廢！

▲ 於日本「待業」的吳業坤自言感覺好廢。

吳業坤早前趁在30歲時赴日本體驗工作假期。而早在兩個月前已赴日本體驗當地生活的坤哥，早前越洋接受Do姐鄭裕玲的節目訪問，直言兩個月來「hea著去搵工」，自嘲為「待業坤」的坤哥更說：「都覺得自己好似好廢！」

另外，從他IG分享留日生活的帖文所見，坤哥平日坐JR、跑步及嘆拉麵，佛系生活十分悠閒。

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▲ 吳業坤留日近兩個月。（取自instagram）

坤哥佛系心態搵工

現時身在日本的吳業坤接受鄭裕玲的電台節目《口水多過浪花》訪問，分享這兩個多月的留日生活。

坤哥直言每天瞓到自然醒，早上10點起床後做下運動：「日日瞓到自然醒，瞓醒都10點幾。」他並說：「之後就出外吃個飯，然後睇下日文書很快到夜晚。」

問到有否搵工，坤哥似乎抱著佛系心態：「起初都想過搵工，不過未知幾時會返香港，所以算吧，變了no working的working holiday！」坤哥更自嘲為「待業坤」兼笑言：「我帶了幾萬蚊港幣過來，應該夠用。」

當鄭裕玲提議他可以拍短下片於IG分享，坤哥卻說未體驗到甚麼，不想拿著相機夾硬拍些片。當問到會否感覺悶時？坤哥說：「有點思鄉，原來兩個月不工作，都覺得自己好似好廢！」

而坤哥於IG分享留日的生活點滴，一星期前他分享以3900YEN剪髮，更貼了張對比照，寫道：「留左（咗）兩個月頭髮，又多又厚，成個頭盔咁，琴日忍唔住剪左。」

而網民即留言：「待業青年仲未返屋企。」亦有網民即建議：「坤哥不如如做代購，想要你件衫。」

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參加歌唱比賽入行

今年30歲的吳業坤10年前憑著參加《超級巨聲2》而入行，入行初期坤哥只是於劇集演下閒角，工作量不算多，最經典的是某年於台慶裡扮「人肉棋子」。

及至2015年，吳業坤簽約星娛樂唱片公司當歌手，2016年於頒獎禮奪下多個獎項，在《勁歌》奪得「最受歡迎新人金獎」，並憑其首支派台單曲《原來她不夠愛我》奪得「勁歌金曲獎」，當時吳業坤台上表現激動，泣不成聲。

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▲ 早前獲TVB頒發十年金牌。

同年，他於商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上摘下3個大獎，包括生力軍金獎、我最喜愛的男歌手和憑〈原來她不夠愛我〉奪得我最喜愛的歌曲大獎，同年更於紅館開個唱。

惟坤哥近年工作量不及從前，過去1年以拍劇為主，難怪早前獲TVB頒「十年金牌」的他，被網民指浪費了10年青春。

不過其實吳業坤不斷進修，鍾情日本文化的他學日文之餘，近年並學習空手道。

同場加映：姜濤訪問