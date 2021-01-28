【人狗婚禮】一個牙齒問題視為不祥人　6歲男童被迫娶狗新娘求轉運

▲ 印度有6歲男童被家人安排與狗新娘結婚，聲稱可以轉運。

迷信害人一生！印度有條村莊近日舉辦一場人狗婚禮，新郎嚇然包括一名6歲男童，迎娶一隻「狗新娘」，場面非常熱鬧，引來當地媒體及網民關注。新郎媽媽接受訪問時表示，因為兒子長牙出問題，是不祥預兆，需要辦婚禮沖喜，免除孩子和家人的厄運。

綜合英國《每日星報》及《Newsflare》報道，22日（上周五）在印度奧里薩邦Mayurbhanj縣舉行了一場人狗婚禮，2名男童被家人安排迎娶狗新娘，全因他們的上牙齦長牙，在當地習俗被視為凶兆，有需要辦喜事去除厄運。

婚禮片段在網上流出，男童與狗女皆穿上傳統婚禮服飾，在婚禮舉行前，狗新娘的家人還為參加婚禮的賓客洗腳，以示尊重。之後有婦女抱著狗女前往婚禮，與一名男童接受傳統結婚儀式，但「狗新娘」神情落寞，男童則看似無知，全程躺入媽媽懷抱，表現欠缺耐性，不時需要媽媽安撫。

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婚禮儀式完成後，賓客紛紛走去撫摸一下狗新娘，而小新郎則被帶到與遊行隊伍一起跳舞慶祝。雖然新娘是狗狗，但新郎家屬仍需要向「親家」支付禮金。

男童的媽媽接受傳媒訪問時表示，因為男童的牙齦長牙，據傳統習俗會被視為不祥人，所以他們要舉辦這場婚禮，幫助兒子和家人免遭到厄運詛咒。據說這傳統已經是世代相傳。

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責任編輯︰王明芳