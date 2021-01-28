習近平指港府「沉著應對」修例及疫情　董建華：是對林鄭團隊肯定及未來工作鞭策

▲ 全國政協副主席、香港特區前特首董建華。（資料圖片）

國家主席習近平昨日在北京以視像方式聽取特首林鄭月娥述職。全國政協副主席、香港特區前特首董建華今日向親中媒體發稿(28日)回應，指一年來，香港面對多方面的多重衝擊，認為習近平主席以「沉著應對」，形容特區政府工作，是對林鄭帶領的管治團隊的肯定，更是對其未來工作的鼓勵和鞭策。

對於習近平在會上談及，香港爆發新冠肺炎第四波疫情時，表示很關心及擔憂，更特別強調中央會採取一切措施，支持港府抗擊疫情，董建華認為，這體現了國家對香港同胞關切之情。

他相信「事實勝於雄辯」，指過去一年多抗疫戰績，歐美至今仍是風雨飄搖，哀鴻遍野。全球最主要20個經濟體去年皆錄得負增長，唯有中國「一枝獨秀」，認為香港應該承認，僅依靠本港自身努力，無法有效控制病毒的傳播，國家的關心和支持，才是抗疫最大的政治資本和優勢。

董建華又提到，港區國安法實施半年多，香港實現了大亂之後的大治，「事實告訴我們，只有堅持愛國者治港，反中亂港者出局，才是香港長期繁榮穩定的保障，才是一國兩制行穩致遠的前提」。

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責任編輯：李淇