【生命鬥士】腦癎症患者剖白「發羊吊」恐怖經歷　珍惜清醒時刻做棟篤笑為人帶歡樂

▲ 腦癇症港男珍惜清醒時刻做棟篤笑為人帶來歡樂。

每晚最令人舒適的睡眠休息時間，居然是棟篤笑藝人阿Tim（陳樂添）的童年陰影。患有腦癇症（俗稱發羊吊）的阿Tim於小學三年級時某日突然發病，連醫生都無法解釋成因。自此他每晚擔驚受怕，深怕突然再腦癇發作掉進無底深淵。所幸的是，阿Tim的病情輕微，長大後日漸康復，甚至受病情啟發成為棟篤笑藝人，望能為人帶來歡笑。

34歲的阿Tim說起童年時腦癇發作的情形，仍然記憶猶新：

手腳都無法郁動，不斷冒冷汗，腦海中更不斷重複播放一些畫面和聲音，非常暈眩。

第一次腦癇發作是在小學三年級，阿Tim指事發突然，當時完全不知道發生何事，只覺得手腳都無法郁動，無法掙扎，但自己仍有意識，處於極度驚恐狀態，不停抖震，父母發現後馬上送院救治。最後診斷患有輕微腦癇症，且無家族病史，原因不明，唯有持續服藥治療。

重複畫面及聲音導致病發

自此，腦癇症就像不定時炸彈一樣，隨時在睡覺時「爆發」。阿Tim指最頻密時，約1、2星期就會發作1次，亦試過隔日發作。而病發前，總有「準備發作」的特殊感覺縈繞自己，導致愈來愈怕，不敢入睡，如惡性循環。

後來阿Tim又發現原來一些重複的畫面、聲音，會觸發他晚上發作：

一聲重複的聲音例如敲枱聲、睡前看到抽氣扇旋轉的扇葉、Window系統的「咚」一聲，都會使我發作。

發作時又是另一種折磨，阿Tim夢中會見到重複畫面和聲音。畫面像星軌一樣不停旋轉，甚至湧向、壓迫自己。現實中他的雙手及腳無法郁動，充滿無力感，如同身處死胡同：

就如去鬼屋，雖然會被嚇倒，但我們都知道有路可以離開；但腦癇症是無路可走，無法擺脫的，所以恐懼只會不斷加深，如同滾雪球。

幸運的是，阿Tim的病情算輕微，發作時仍能保有意識，可大叫求救：「我又發作啦！」Tim媽媽每次都會馬上衝到房間開燈，不斷在旁拍打安撫：「不用怕，我們在你身旁。」只要阿Tim感受到少許光線，加上媽媽的出現猶如定海神針，阿Tim就能安心，漸漸清醒過來。

發作時往往很無助，但只要親人或所信任的人在旁邊，感覺就好似跌掉下懸崖時被人救了一命一樣，最令我難忘。

最嚴重的一次病發

雖然阿Tim病情較輕，但他表示最嚴重的一次發病是失去意識的。依稀記得在中三那年，阿Tim某日感到很頭痛，於是捧著碗躺在沙發上食早餐。豈料突然病發，然後便喪失知覺斷片入院。後來聽家人所述，當時阿Tim捧著的碗碎滿一地，幸好沒有從沙發上掉下來，否則遍體鱗傷。

而意外地，大發作後阿Tim的情況反而好轉，少了發病。病情更在長大後日漸康復，至今已近20年沒有發作。

受啟發做棟篤笑為人帶來歡樂

每次病發雖然會筋疲力盡又痛苦，但更讓阿Tim珍惜充滿精神、清醒的時刻。他認為，既然無法擺脫腦癇症，倒不如藉著有能力、有機會的時候，做自己想做、喜歡又擅長的事。而他，就選擇走棟篤笑這條路。

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阿Tim坦言自小因為自身性格及病情的關係，總是自卑，但又很喜歡結交朋友，引至特別喜歡做「金句王」——用一句說話引人發笑。

長大後，阿Tim機緣巧合下參加了城大的棟篤笑比賽奪冠，奠定了將來走棟篤笑的路。目前阿Tim已是全職棟篤笑藝人，曾在香港、澳門、內地、台灣、馬來西亞、澳洲等地演出，更曾為藝人卓韻芝的個人棟篤笑作開場表演。

此外，阿Tim亦不忘自己是腦癇症患者的身份，閒時積極參與為腦癎症患者服務的「香港啟迪會」義工服務，分享自己的經歷。

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記者：楊宛茜