教育局教師中心9月起停辦　蔡若蓮：中心歷史使命告一段落

▲ 香港教師中心位於教育局九龍塘教育服務中心。（教育局網頁圖片）

教育局副局長蔡若蓮表示，轄下逾30年歷史的香港教師中心作為專業發展平台的「歷史使命告一段落」，決定由今年9月起停辦，原本去年舉行的教師中心諮詢管理委員會（諮管會）換屆選舉亦取消。教育局會參考中心經驗，下學年起設立新的教研獎勵計劃推動教研風氣，促進教師反思文化，計劃詳情將於年中公布。

蔡若蓮今日（28日）以「教師專業發展與時並進」為題在「局中人語」發表網誌，指教育局十分重視教師的培訓和進修，致力為教師提供不同的專業發展機會，包括於1989年成立香港教師中心，凝聚教師互助互勵的精神、推動教師專業發展，通過講座及研討會等活動支援教師專業成長和身心健康，並由2001年起舉辦「教育研究獎勵計劃」推動教研風氣。

不過，她指過去一年受疫情影響，不少教師專業發展活動及跨地域的專業交流改為網上進行，應用科技拓寬教學視野成為全球專業發展新趨勢，由此可見，社會變遷和科技的進步，為教師專業發展帶新的挑戰和機遇，「隨着教師發展進入新階段，教師中心作為專業發展平台的歷史使命也告一段落」，教育局決定由今年9月起停辦教師中心，秘書處會整理中心過去30多年來累積的資源及教研成果，上載至教育局網頁。

至於原本去年舉行的第24屆教師中心諮管會選舉，局方早前因疫情下預備復課而暫緩。蔡若蓮表示，有關選舉已毋須進行，秘書處會在局外人士的見證下，把已收到的「投票結果回覆表」及「選舉回條」銷毀。

此外，為鼓勵教師進行教育研究，教育局會參考教師中心「教育研究獎勵計劃」的經驗，由2021/22學年起，在教師及校長專業發展委員會「T-卓越＠hk」計劃下，設立新的教研獎勵計劃，進一步推動教研風氣，促進教師的反思文化，提升學與教質素，有關詳情可望於今年年中公布。過渡期間，秘書處會為已申請舉辦活動的會員團體提供支援。

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責任編輯：馮琪雅